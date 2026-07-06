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В УЄФА вирішили змістити Інфантіно з посади президента ФІФА – інсайдер

Олег Дідух — 6 липня 2026, 15:52
В УЄФА вирішили змістити Інфантіно з посади президента ФІФА – інсайдер
Джанні Інфантіно
Getty Images

В УЄФА ухвалили рішення зробити все можливе для того, щоби змістити Джанні Інфантіно з посади президента ФІФА.

Про це повідомляє Ромен Моліна.

За його інформацією, останньою краплею для європейців стало рішення ФІФА скасувати червону картку нападника збірної США Фоларіна Балогуна перед матчем 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії. Подейкують, що це рішення було ухвалене під тиском Дональда Трампа.

За інформацією Моліна, за лаштунками в УЄФА почали роботу над тим, щоби змістити Інфантіно з його посади під час наступних виборів президента ФІФА, які заплановані на 2027 рік. Чинний президент ФІФА прагнутиме переобратися на свій четвертий 4-річний термін, на попередніх виборах від був єдиним кандидатом.

Після рішення щодо Балогуна УЄФА перейшли до публічної атаки на ФІФА, виступивши з офіційним релізом, у якому рішення щодо Балогуна різко критикується.

ФІФА УЄФА Джанні Інфантіно

Джанні Інфантіно

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