В УЄФА вирішили змістити Інфантіно з посади президента ФІФА – інсайдер

В УЄФА ухвалили рішення зробити все можливе для того, щоби змістити Джанні Інфантіно з посади президента ФІФА.

Про це повідомляє Ромен Моліна.

За його інформацією, останньою краплею для європейців стало рішення ФІФА скасувати червону картку нападника збірної США Фоларіна Балогуна перед матчем 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії. Подейкують, що це рішення було ухвалене під тиском Дональда Трампа.

За інформацією Моліна, за лаштунками в УЄФА почали роботу над тим, щоби змістити Інфантіно з його посади під час наступних виборів президента ФІФА, які заплановані на 2027 рік. Чинний президент ФІФА прагнутиме переобратися на свій четвертий 4-річний термін, на попередніх виборах від був єдиним кандидатом.

Після рішення щодо Балогуна УЄФА перейшли до публічної атаки на ФІФА, виступивши з офіційним релізом, у якому рішення щодо Балогуна різко критикується.