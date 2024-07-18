Дніпро-1 знявся з УПЛ — ТаТоТаке

Дніпро-1 адресував лист Загальним зборам Української Прем'єр-ліги, у якому йдеться, що клуб знімається з турніру.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, лист підписав генеральний директор клубу Антон Фурсов.

Нагадаємо, напередодні УПЛ звернулася до УАФ щодо питання відкликання атестата Дніпра-1, проте генеральний секретар асоціації Ігор Грищенко попросив Українську Прем'єр-лігу самостійно вирішити це питання.

Дніпро-1 перебуває на межі припинення існування. Клуб вже залишили майже всі футболісти першої команди, жіночий та юнацький колективи не фінансуються, а керівництво вже публічно обмінюється взаємними звинуваченнями.