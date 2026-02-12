Поїхав ніким, а став оборонним топом АПЛ: Ярмолюк - взірець для українського футболу 2020-х

Брентфорд сьогодні зіграє проти лідера англійської Прем'єр-ліги Арсенала, і ми майже напевно побачимо на полі Єгора Ярмолюка.

Хоча йому лише 21, він уже важлива персона для "Бджіл".

Ба більше, Єгор також закріпився у старті збірної України, якій допоміг пробитися у стики за право зіграти на ЧС.

Хто він? І як у нього все вийшло?

Чемпіон розповідає про кар'єру, що має стати типовою для молодих українців в епоху "слабкої УПЛ".

***

"Я жив у Дніпрі. Того дня я прокинувся, бо почув бомбардування. Я негайно зателефонував рідним, і вони сказали: "Почалася війна". "Я взяв паспорт, найважливіше з одягу й пішов до них. Я жив далекувато, тож рушив швидко. До війни я й не думав, що таке можливо. Вона змушує глянути на речі по-іншому. Мене усе це дуже змінило. Війна змінила мій спосіб мислення. Змінила те, яким я є і ким почуваюся щодня".

Спогади Єгора Ярмолюка про 24 лютого 2022 року близькі нам, бо правдиві. Десь так це бачила Україна. Таких історій на наших вулицях багато мільйонів.

Єгору тоді було 17. Він награв 20 матчів за Дніпро-1 та викликався до збірної U21, але АПЛ здавалася недосяжною.

Принаймні, ми так думали.

В Україні десятиліттями вважали, що для трансферу в Європу треба засвітитися в збірній чи єврокубках, показати себе, як Ярмоленко, Коноплянка, Коваленко, Забарний.

І ось перший урок – ті часи в минулому.

У скаутського відділу Брентфорда база даних на 85,000 прізвищ, і вони без проблем знайшли Ярмолюка ще влітку 2022-го:

"Мій агент сказав мені, що Брентфорд зацікавлений. Насправді це тривало не так довго; знадобилося лише кілька тижнів, щоб укласти угоду, і я переїхав. Це був мій великий шанс. Мені було 17 чи 18 років. Я боявся переїжджати кудись далеко від дому, туди, де не знаєш мови. Моя родина дуже пишалася мною, підтримувала та говорила, що мені потрібно це зробити".

Отак він і опинився в Англії.

Спочатку в Брентфорді U21, звісно, бо від Дніпра-1 до АПЛ короткого шляху нема.

***

Ярмолюк не розумів англійську, і ось новий урок – наші люди всюди. Особливо після початку повномасштабки.

У медіакоманді Брентфорда, наприклад, працювала ексначальниця відділу стюардів Шахтаря Марія Манірко.

"Важко, коли ти нічого не розумієш. Мова була найважливішою проблемою, і Марія допомогла мені з усім – від уроків англійської до оренди квартири.

Зараз я радий, що переїхав, але тоді це був великий крок у моєму житті. Тут у мене другий дім, бо у Лондоні багато українців", – каже Ярмолюк.

Після всього він говорить англійською вже отак.

Ще один важливий урок – для успіху за кордоном мову треба вчити швидко і якісно, якщо ти, звісно, не Гарет Бейл.

Єгор-от точно не Гарет. Коли він переїхав до Англії, то навіть не претендував на конкретну позицію на полі:

"Я гратиму так, як мене бачить тренер. Я граю переважно в центрі півзахисту. Однак, я можу грати і номера 6, і 8 чи навіть 10. Я можу грати в будь-якій з цих позицій".

Жоден юнак в Україні не мріє грати за Брентфорд U21, та Ярмолюк працював так багато, що скоро привернув увагу:

"Як тільки я почав тренуватися з командою B, я став нарощувати форму, і незабаром мене попросили тренуватися з основою разом з кількома іншими гравцями команди B. Все сталося досить швидко".

Останнє не зовсім правда.

У сезоні-2022/23 Єгор зіграв за основу лише 18 хвилин у матчі Кубка ліги проти Джиллінгема.

Слова Ярмолюка підкреслюють не темпи його зростання в клубній ієрархії, а настрій. Жодного разу у Брентфорді він не дав інтерв'ю, в якому б скиглив. Ще один урок.

***

І десь тоді все зарухалося швидше.

В сезоні-2023/24 Ярмолюк вже 27 разів вийшов на поле в АПЛ – переважно на заміну, але мав стабільно добру пресу.

Про нього навіть написала окремий матеріал престижна The Athletic:

"Багато молодих гравців, коли тільки стартують на такому рівні, схожі на школярів, які ганяються за старшокласниками, які вкрали їхній м 'яч , але Ярмолюк – ні . Він вважає Норгора взірцем для наслідування, а потужни м підкат ом проти Едегора наголосив, що може постояти за себе ".

Це було 25 листопада 2023-го, матч з Арсеналом – його перший вихід в старті в АПЛ.

На той момент Брентфорд тренував Томас Франк, якого днями звільнили з Тоттенгема:

"Ярмо дедалі більше занурювався в цю гру. У першому таймі він багато працював, пресингував, непогано володів м'ячем. У другому – став сміливішим, просувався вперед. Це його наступний крок. Але для дебюту – хороший виступ".

Черговий урок від Єгора – грати чіпко, жорстко, але не грубо. Знайти баланс.

Хамства, як нещодавно у Ваната, в Європі не люблять, як і ледарів, що уникають чорнової роботи, як колись Коноплянка.

Ну, і не форсувати подій.

У Брентфорді, що живе за схемою "купи-продай", нема "старої гвардії", бо одне трансферне вікно часто міняє все. У складі, де дебютував Ярмолюк, ще грали Ніл Мопе, Йоан Вісса, Браян Мбемо, Крістіан Норгор. Хтось із них засяяв деінде, хтось ні, але нікого клуб не тримав.

Нащо тримати, якщо є база даних із 85,000 прізвищ?

Ну, і молодіжка, де готуються до прориву такі, як Ярмолюк.

***

Вже в сезоні-2024/25 стався новий стрибок – Єгор набігав в АПЛ 1440 хвилин.

Томас Франк перетворив Брентфорд на одну з найбільш вертикальних команд ліги.

У захисті – мікс із перекривання зон та персональної опіки, агресивного відбору високо в полі. У нападі – кожен пас вперед, часто на велику відстань.

Ярмолюк адаптувався до цього футболу на обох кінцях поля – став тим, хто найбільше з хавбеків допомагає обороні та виконує неабияку кількість лонгболів.

У АПЛ-2024/25 він став найкращим у Брентфорді за точністю передач – 88%.

При цьому лише п'ятеро гравців U21 зробили у АПЛ більше точних довгих передач, ніж українець (54), який також став 3-м в команді за підкатами (1,6/90 хвилин); 31 раз виніс м'яч і 13 разів – перехопив.

↔️ 90% Pass Accuracy

⚔️ 4/4 Tackles Won

❌ 10 Defensive Actions

🔙 7 Recoveries

🆚 7 Duels Won



Yehor Yarmoliuk, what a player 🇺🇦🌟 pic.twitter.com/8dcrFdblr8 — Brentford FC (@BrentfordFC) December 8, 2024

"Я дуже задоволений його розвитком. Він долає величезну відстань, виграє багато дуелей і стає все кращим на м'ячі", – нахвалював Франк.

Ну, і наслідок – контракт до 2031 року із річною зарплатою, як стверджує Capology, 1,3 млн фунтів.

"Завжди треба щось покращувати, і я хочу покращити все. Я хочу вивести себе й команду на новий рівень", – сказав на то Ярмолюк.

І його вже помалу почали впізнавати фани, заспівали про нього куплет.

***

Приїзд 35-річного Джордана Гендерсона не був Єгору сильно на руку, бо посилив конкуренцію в центрі поля Брентфорда, де й так були Віталі Янельт та Матіас Єнсен.

Ярмолюк відреагував на то не по роках зріло – і це ще один урок:

"Для мене задоволення тренуватися з ним разом. Я почуваюся впевненіше, коли ми разом на полі. Він може робити не лише передачі, він може все".

У Гендо гарна слава в АПЛ після років у Ліверпулі, тож жест поваги від молодого сприйняли добре.

Та й потім, Янельт скоро отримав травму – і Ярмолюк довів, що з колишнім героєм "Енфілда" йому дійсно зручно. Гендерсон вже не дає колишньої інтенсивності, тож Єгор працював за них двох.

Понад те, вперше після переїзду до Англії у нього прорізався креатив у фінальній третині. Ярмолюк класно прорвався у грі з Ман Юнайтед, створивши гол для Єнсена.

Він також зіграв важливу роль у перемозі над Вест Гемом, віддавши пас на гол Ігору Тіаго.

"Ви бачите, як росте роль Єгора. Він дуже добре завершив минулий сезон, а зараз є справді гравцем основного складу. Він використав шанс, бо його виступи були дійсно видатними", – резюмував новий тренер "Бджіл" Кіт Ендрюс.

Раніше він був лише тренером зі стандартів, у що складно повірити, бо Кіт ще прискорив Брентфорд. Тепер він 2-й в АПЛ за спробами високоінтенсивного тиску (3198) після Бернлі (3280).

Також "Бджоли" аж 37,8% пасів віддають вперед, а їхній показник володіння впав із 47% до 40%.

І у них 12 перемог в 25 турах!

Експерти ламають голову – чи може настільки простий, вертикальний футбол гарантувати єврокубки у найдорожчій лізі світу? Оскільки Брентфорд піднявся на 7-ме місце, дехто називає їх "найвпливовішою тактично командою АПЛ", бо ліга загалом "вертикалізується", це новий тренд.

***

Ну, і абсолютно точно зміни Ендрюса допомогли Ярмолюку. Його цифри у першій половині сезону монструозні.

Разом з Аюбом Буадді із Лілля Єгор зробив найбільше відбирань м'яча у топлігах (48) серед хавбеків категорії U21.

Разом з Ноа Садікі із Сандерленда – найбільше перехоплень (58).

Якщо ж брати всю АПЛ, то Ярмолюк – 2-й найкращий гравець у сезоні за поверненнями м'яча (107) після Елліотта Андерсона (177). Він лишив позаду таких монстрів, як Собослай (101) та Бруну Фернандеш (96).

🇺🇦⚔️ Yehor Yarmoliuk vs Top 5 League U21 Midfielders



◉ Possessions won – 1st

◉ Defensive duels won – 1st

◉ Interceptions – 1st

◎ Possessions won minus lost – 2nd

◎ Duels won – 2nd

◎ Shots blocked – 3rd



👉 https://t.co/RTq7TJcBWX pic.twitter.com/SzRuizD9r6 — DataMB (@DataMB_) December 27, 2025

Ну, і ще Єгор нарешті забив. Допоміг кутовий від Єнсена та метушня біля воріт Сандерленда.

Не дивно, що у ЗМІ поповзли чутки про гранди – щоправда, від газет "другого ешелону".

"Так, звісно, приємно чути, коли мене з кимось пов'язують, хтось цікавиться, але я сфокусований на своїй грі в Брентфорді. Я все знаю, так само як і ви, з інстаграму, коли щось прочитаю", – Ярмолюк не витає в хмарах.

Це корисно саме зараз з багатьох причин.

По-перше, Єгор ще ніколи не грав так багато в АПЛ, і в останніх матчах помітний спад. З Челсі його пас фактично призвів до пропущеного голу.

До всього, Янельт та Гендерсон синхронно набрали гарну форму, і поки що вони є ціліснішими хавбеками за Ярмолюка. Єгор, звісно, монстр в оборонній роботі, але Гендо може робити ось таке...

...а Янельт – забивати ось так.

You won't see a better cross than that 🍑



🎞️ All Angles of Vitaly Janelt's opener on Saturday pic.twitter.com/KMoe5bo4eN — Brentford FC (@BrentfordFC) February 9, 2026

Наступний крок у розвитку Ярмолюка – це додати гострих рішень, вишуканості, голів, асистів.

Втім, навіть так його вартість на Transfermarkt з травня зросла із 15 до 25 млн.

***

Що далі? Буде підвищення до гранду чи ні?

Усе залежить від стелі таланту, яка у 21 рік ще не до кінця зрозуміла.

Не забувайте, гравців, здатних поєднувати динамізм у захисті та креатив в атаці, геть мало. Народившись в одному поколінні, Модрич та Ракитич подарували маленькій Хорватії фінал ЧС.

"Клуб моєї мрії – Барселона. Я хотів би потрапити туди", – каже Ярмолюк.

І ніхто не сміється. Йдеться ж про оборонного топа АПЛ.

Шалений стрибок за 3,5 року!

"Це український менталітет. Ми ніколи не здамося; ми просто продовжуємо йти вперед. Я дуже пишаюся своєю країною і тим, що я українець", – чим не спортивний посол у Великій Британії?

А тим часом десь у Києві 27-річний Микола Шапаренко, якому роздавали куди більше авансів, продовжив контракт із Динамо, що провалилося навіть у Лізі конференцій і не хоче показувати свої спаринги на ТБ. Подейкують, взимку Жирона давала за Шапу 2 млн – це все, що від нього лишилось.

Відчуваєте різницю? Цілу бісову прірву контрасту?

І ось вам ще один, головний урок цієї історії – допоки рівень УПЛ на дні, "ярмолюків" має ставати більше, а "шапаренки" повинні зникнути.

Є молодість? Талант? Амбіції? Тоді краще вже дубль Брентфорда, ніж занепадаючий український гранд.

Отакі реалії – і то на невизначений термін.

Заради себе, сім'ї, збірної та можливості мріяти вголос про Барселону.