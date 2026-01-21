Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній форвард Дніпра-1 проходить перегляд в латвійському клубі – ЗМІ

Олексій Мурзак — 21 січня 2026, 22:23
Колишній форвард Дніпра-1 проходить перегляд в латвійському клубі – ЗМІ
Даніель Ківінда

Колишній форвард Дніпра-1 Даніель Ківінда проходить перегляд у латвійському РФШ.

Про це повідомила Sport Arena.

За інформацією видання, 21-річний футболіст вже взяв участь в одному з контрольних поєдинків команди на тренувальних зборах у Туреччині. Зазначимо, що РФШ під час зборів зіграє спаринг з київським Динамо 14 лютого.

Раніше Ківінда захищав кольори Дніпра-1 й у серпні 2023-го року ще під керівництвом Олександра Кучера дебютував в Українській Прем'єр-лізі.

Загалом в УПЛ форвард провів 9 матчів. Ще двічі виходив на поле у матчах кваліфікації Ліги Європи проти Славії (0:3 і 1:1) та провів одну зустріч у Кубку України.

Нагадаємо, попереднім клубом у кар'єрі Ківінди був румунський Фарул, за який гравець виступав з березня по липень 2025 року, зігравши лише 3 поєдинки.

СК Дніпро-1 Даніель Ківінда

СК Дніпро-1

"ПриватБанк" збирається заробити на продажі "Дніпро-Арени" та тренувальній базі Дніпра
Дніпро-1 програв апеляцію проти Йовічевича у CAS
Чому Дніпро-1 спочатку отримав атестат, а потім знявся з УПЛ: відповідь УАФ
Єрмаков відповів на питання, чи очікує Олександрію доля Дніпра-1
Кучер замінить Бабича у Чорноморці – журналіст

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік