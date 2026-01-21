Колишній форвард Дніпра-1 проходить перегляд в латвійському клубі – ЗМІ

Колишній форвард Дніпра-1 Даніель Ківінда проходить перегляд у латвійському РФШ.

Про це повідомила Sport Arena.

За інформацією видання, 21-річний футболіст вже взяв участь в одному з контрольних поєдинків команди на тренувальних зборах у Туреччині. Зазначимо, що РФШ під час зборів зіграє спаринг з київським Динамо 14 лютого.

Раніше Ківінда захищав кольори Дніпра-1 й у серпні 2023-го року ще під керівництвом Олександра Кучера дебютував в Українській Прем'єр-лізі.

Загалом в УПЛ форвард провів 9 матчів. Ще двічі виходив на поле у матчах кваліфікації Ліги Європи проти Славії (0:3 і 1:1) та провів одну зустріч у Кубку України.

Нагадаємо, попереднім клубом у кар'єрі Ківінди був румунський Фарул, за який гравець виступав з березня по липень 2025 року, зігравши лише 3 поєдинки.