Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Суд визнав СК Дніпро-1 банкрутом

Олег Дідух — 29 квітня 2026, 16:49
Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення про визнання СК Дніпро-1 банкрутом.

Про це вказано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Дане рішення було ухвалене 23 квітня 2026 року в рамках справи про неплатоспроможність СК Дніпро-1 на підставі значних боргових зобов'язань перед кредиторами.

Ініціатором процедури банкрутства став донецький Шахтар, перед яким Дніпро-1 не погасив борг у розмірі понад 21 мільйона гривень. Загальна ж сума боргів Дніпра-1 становить близько 340 мільйонів гривень.

У березні 2025 року Шахтар подав позов на Дніпро-1 щодо заборгованості в розмірі 480 тисяч доларів за трансфер Олександра Піхальонка.

Нагадаємо, Дніпро-1 фактично припинив своє існування в 2024 році. В 2022 і 2023 роках Дніпро-1 завойовував бронзу та срібло чемпіонату України відповідно.

Останні новини