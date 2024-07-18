УАФ попросила УПЛ самостійно приймати рішення з виключення Дніпра-1

Українська асоціація футболу звернулась до Української Прем'єр-ліги із проханням самостійно приймати рішення з виключення Дніпра-1 зі змагань.

Відповідна заява від генерального секретаря УАФ Ігоря Грищенка була опублікована на офіційному сайті.

"Підстави для розгляду питання відкликання атестата на отримання допуску СК "Дніпро-1" (Дніпро) до клубних змагань УПЛ сезону-2024/2025 станом на сьогодні відсутні. Питання заявки (допуску) команд для участі у змаганнях та продовження членства у складі учасників змагань УПЛ належить до виключної компетенції УПЛ. УАФ звертається із проханням приймати подальші рішення з даного питання в межах компетенції УПЛ", — йдеться у заяві.

У зверненні УАФ зазначає, що факт наявності заборони на реєстрацію нових футболістів не є порушенням, а тому не вбачається можливою підставою для відмови у видачі атестату або його відкликання. Повідомляється, що станом на сьогодні відповідно до даних Інформаційно-аналітичної бази УАФ за дніпровський клуб зареєстрована достатня кількість гравців для участі у змаганнях.

Раніше УПЛ звернулася до УАФ щодо питання відкликання атестата Дніпра-1 після голосування більшості учасників чемпіонату за виключення клубу зі змагань.

Нагадаємо, Дніпро-1 перебуває на межі припинення існування. Клуб вже залишили майже всі футболісти першої команди, жіночий та юнацький колективи не фінансуються, а керівництво вже публічно обмінюється взаємними звинуваченнями.