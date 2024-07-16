УПЛ звернулася до УАФ щодо виключення Дніпра-1

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) звернулася до Української асоціації футболу (УАФ) щодо питання відкликання атестата Дніпра-1 після голосування більшості учасників чемпіонату за виключення клубу зі змагань.

Про це йдеться на сайті УПЛ.

Зазначається, що чотири клуби ПФЛ, а саме Минай, Металіст 1925, Лівий берег та Епіцентр, мають надати офіційне підтвердження щодо бажання замінити Дніпро-1 в УПЛ.

"У зв'язку з тим, що СК Дніпро-1 протягом останнього періоду стикається з низкою загальновідомих проблем, але при цьому не надав офіційних листів, в яких відмовляється від участі в клубних змаганнях УПЛ, і не відповідав на офіційні запити УПЛ, сьогодні відбулися Загальні збори Учасників УПЛ, на яких обговорювалися проблеми, які викликає така невизначеність з боку СК Дніпро-1.

Позиція СК Дніпро-1 ставить під питання збереження цілісності клубних змагань УПЛ, провокує невизначеність у всіх лігах професіонального футболу України та не дає можливості УПЛ якісно проводити роботу з потенційними спонсорами та партнерами щодо майбутньої співпраці в сезоні-2024/25.

Процедура видачі/відкликання Атестату на отримання допуску до клубних змагань УПЛ сезону-2024/25 належить до виключної компетенції УАФ. Тому на Загальних зборах учасників УПЛ було ініційовано рішення якнайшвидше звернутися до УАФ стосовно проведення відповідних процедурних дій щодо відкликання у СК Дніпро-1 Атестату.

У разі вирішення цього питання потрібно максимально швидко отримати офіційні відповіді чотирьох клубів ПФЛ (Минай, Металіст 1925, Лівий Берег та Епіцентр) стосовно їх бажання та можливості претендувати на вакантне місце в УПЛ і рекомендувати УАФ обрати один з кількох варіантів визначення клубу, який замінить СК Дніпро-1 в УПЛ", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Дніпро-1 перебуває на межі припинення існування. Клуб вже залишили майже всі футболісти першої команди, жіночий та юнацький колективи не фінансуються, а керівництво вже публічно обмінюється взаємними звинуваченнями.

Нагадаємо, що у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій дніпряни мають зіграти проти Академії Пушкаша.