Екслегіонер Дніпра-1 фігурує у справі про масштабну торгівлю зброєю та наркотиками у Бразилії

Правий захисник Сантоса, який виступає на правах оренди у Віллі Нови, Хайнер та лівий вінгер Васко де Гама Давід стали фігурантами розслідування щодо масштабної нелегальної торгівлі зброєю й наркотиками в Бразилії.

Про це повідомляє UOL Noticias.

Як зазначається, працівники правоохоронних органів зв'язалися із футболістами після того, як вилучили телефони в інших фігурантів справи. Через конфіденційність детально поліція не оприлюднює інформацію, чому гравців запідозрили в дотичності цієї справи.

Утім, відомо, що поліція отримала ордер на обшук домівок футболістів та вилучення майна. Клуби гравців поки ніяк не прокоментували цей інцидент.

Зауважимо, що до цієї операції наразі залучені: 100 співробітників національної поліції, 38 транспортних засобів та 2 гелікоптери. Окрім того, було проведено 15 обшуків, а щодо 4 підозрюваних було надано ордер для превентивного ув'язнення.

Варто зазначити, що 30-річний Хайнер протягом кар'єри виступав у низці бразильських колективів. Але свого часу оборонець доєднався на правах оренди до Дніпра-1. Він перейшов до української команди на початку 2023 року, коли нею керував Олександр Кучер.

У складі дніпрян бразилець провів пів року. За цей час відіграв на клубному рівні 17 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що раніше легендарного ексхавбека донецького Шахтаря Жадсона заарештували через підозру у домашньому насильстві.