Дніпро-1 припинив фінансування жіночої команди

СК Дніпро-1 вирішив припинити фінансування юнацької та жіночої команди. Найближчим часом гравці покинуть клуб.

Про це повідомляє Sport Arena.

Жіноча команда минулого сезону фінішувала 7-ю у чемпіонаті України, а команда U-19 стала третьою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дніпро-1 не зміг розпочати тренувальні збори, оскільки в клубі не вистачає гравців, щоб сформувати склад.

За словами комерційного директора клубу В’ячеслава Фрідмана, поточного бюджету вистачить лише до зими. Дніпро-1 веде переговори з потенційними спонсорами, щоб продовжити існування.