Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дніпро-1 припинив фінансування жіночої команди

Олександр Булава — 13 липня, 09:30
Дніпро-1 припинив фінансування жіночої команди

СК Дніпро-1 вирішив припинити фінансування юнацької та жіночої команди. Найближчим часом гравці покинуть клуб.

Про це повідомляє Sport Arena.

Жіноча команда минулого сезону фінішувала 7-ю у чемпіонаті України, а команда U-19 стала третьою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дніпро-1 не зміг розпочати тренувальні збори, оскільки в клубі не вистачає гравців, щоб сформувати склад.

За словами комерційного директора клубу В’ячеслава Фрідмана, поточного бюджету вистачить лише до зими. Дніпро-1 веде переговори з потенційними спонсорами, щоб продовжити існування.

СК Дніпро-1

СК Дніпро-1

Розпродаж Дніпра-1: хто покинув команду і скільки гравців лишилося
Оновлений клубний рейтинг УЄФА: Шахтар посів найнижче місце за останні 15 років
Розпрожаж продовжується: Колос підписав гравця Дніпра-1
Гендиректор Руху: Якщо Минай вже втретє скористається ситуацією і залишиться в УПЛ, це буде несправедливо
Олександрія підписала нападника Дніпро-1

Останні новини