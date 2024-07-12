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Розпродаж Дніпра-1: хто покинув команду і скільки гравців лишилося

Микола Дендак — 12 липня, 22:00
Фото: Getty Images
Розпродаж Дніпра-1: хто покинув команду і скільки гравців лишилося

Ще з початку 2024 року почали з'являтися чутки, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Спершу були невиплати зарплат, потім на клуб наклали трансферний бан, а зараз, у літнє трансферне вікно, футболісти масово покидають команду.

Хтось, йде за гроші, а деякі футболісти залишають дніпровський колектив у статусі вільного агента. Ми вирішили зробити список гравців, які покинули команду, і тих, що залишилися.

Футболісти, що покинули Дніпро-1

Трансфери в Динамо

  • Олександр Піхальонок (2,5 мільйони євро за даними Transfermarkt);
  • Валентин Рубчинський (1 мільйон);
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Трансфери в Полісся

  • Едуард Сарапій (800 тисяч);
  • Олексій Гуцуляк (600 тисяч);
  • Олексій Авраменко (вільний агент);
  • Євген Волинець (вільний агент);
  • Руслан Бабенко (вільний агент);

Трансфери в Карпати

  • Денис Мірошниченко (500 тисяч);
  • Володимир Адамюк (100 тисяч);

Трансфери в інші клуби

  • Остін, МЛС: Олександр Сваток (1,2 мільйони);
  • Колос, УПЛ: Максим Третьяков (200 тисяч);
  • Олександрія, УПЛ: Олександр Філіппов (вільний агент);
  • Шахтар, УПЛ: Олег Очеретько (завершення оренди);
  • Тіхуана, чемпіонат Мексики: Домінго Бланко (вільний агент);

Покинули Дніпро-1, але знаходяться без клубу

  • Богдан Лєднєв;
  • Яків Кінарейкін;
  • Володимир Танчик;
  • Ігор Когут.

Футболісти, які залишилися в Дніпрі-1

Воротарі

  • Валерій Юрчук (34 роки). Чуток про перехід не було. За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було.
  • Владислав Крапивцов (19 років). За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було. Ним цікавились Карпати.

Захисники

  • Олег Горін (24 роки, центральний захисник). Чуток про перехід не було, контракт до 30 червня 2025 року.
  • Сергій Горбунов (30 років, лівий захисник). За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було. Ним цікавилась першолігова Буковина.
  • Євгеній Пасіч (30 років, правий захисник). За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було. ТаТоТаке повідомляє, що він має перейти в Металіст 1925.
  • Микита Кононов (21 рік, правий захисник). Чуток про перехід не було, контракт до 31 грудня 2024 року.
  • Арсеній Коваль (16 років, лівий захисник). Чуток про перехід не було, контракт до 30 червня 2026 року.

Півзахисники

  • Іван Чабан (17 років, опорний півзахисник). Чуток про перехід не було, контракт до 30 червня 2026 року.
  • Данило Хан (18 років, півзахисник). Контракт до 30 червня 2025 року. Він зацікавив Динамо.
  • Ілля Баденко (19 років, півзахисник). Контракт до 30 червня 2025 року. Чуток про перехід не було.

Нападники

  • Рамік Гаджиєв (18 років, лівий вінгер). Контракт до 30 червня 2025 року. Повідомляється, що ним предметно цікавиться Олександрія.
  • Даніель Ківінда (19 років, нападник). Контракт до 31 грудня 2024 року. За чутками, він зацікавив клуб МЛС Шарлотт.
  • Денис Жданов (18 років, лівий вінгер). Контракт до 30 червня 2025 року. Ним цікавиться Динамо.

Висновки

Попри те, що Дніпро-1 заробив на трансферах 6,9 мільйонів євро, комерційний директор команди В’ячеслав Фрідман каже, що клуб має бюджет тільки до зими. Ба більше, нещодавно стало відомо, що Дніпро-1 не зміг розпочати тренувальні збори, оскільки в клубі не вистачає гравців, щоб сформувати склад.

І це не дивно, адже загалом в команді зараз (враховуючи Дніпро-1 U-19) максимум 13 гравців. Якщо прибрати тих, у кого вже мав завершитися контракт, то 9. І з них лише 4 футболісти не мають зацікавленості від інших клубів (найстаршому — 21).

Шанси на те, що клуб продовжить існувати — мізерні. Про це навіть казав Фрідман. Вже й УАФ готова розглянути варіанти заміни дніпровського клубу в УПЛ та у відбірковому етапі Ліги конференцій. Тож залишається єдине питання, коли все завершиться?

Володимир Адамюк Руслан Бабенко Волинець Горбунов Жданов Коваль Когут Пасіч СК Дніпро-1 Танчик Філіппов Хан Домінго Бланко Максим Третьяков Олександр Піхальонок Едуард Сарапій Мірошніченко Богдан Лєднєв Олександр Сваток Олексій Гуцуляк Олег Очеретько Валентин Рубчинський