Розпродаж Дніпра-1: хто покинув команду і скільки гравців лишилося

Ще з початку 2024 року почали з'являтися чутки, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Спершу були невиплати зарплат, потім на клуб наклали трансферний бан, а зараз, у літнє трансферне вікно, футболісти масово покидають команду.

Хтось, йде за гроші, а деякі футболісти залишають дніпровський колектив у статусі вільного агента. Ми вирішили зробити список гравців, які покинули команду, і тих, що залишилися.

Футболісти, що покинули Дніпро-1

Трансфери в Динамо

Олександр Піхальонок (2,5 мільйони євро за даними Transfermarkt);

Валентин Рубчинський (1 мільйон);

Трансфери в Полісся

Едуард Сарапій (800 тисяч);

Олексій Гуцуляк (600 тисяч);

Олексій Авраменко (вільний агент);

Євген Волинець (вільний агент);

Руслан Бабенко (вільний агент);

Трансфери в Карпати

Денис Мірошниченко (500 тисяч);

Володимир Адамюк (100 тисяч);

Трансфери в інші клуби

Остін, МЛС: Олександр Сваток (1,2 мільйони);

Олександр Сваток (1,2 мільйони); Колос, УПЛ: Максим Третьяков (200 тисяч);

Максим Третьяков (200 тисяч); Олександрія, УПЛ: Олександр Філіппов (вільний агент);

Олександр Філіппов (вільний агент); Шахтар, УПЛ: Олег Очеретько (завершення оренди);

Олег Очеретько (завершення оренди); Тіхуана, чемпіонат Мексики: Домінго Бланко (вільний агент);

Покинули Дніпро-1, але знаходяться без клубу

Богдан Лєднєв;

Яків Кінарейкін;

Володимир Танчик;

Ігор Когут.

Футболісти, які залишилися в Дніпрі-1

Воротарі

Валерій Юрчук (34 роки). Чуток про перехід не було. За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було.

Владислав Крапивцов (19 років). За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було. Ним цікавились Карпати.

Захисники

Олег Горін (24 роки, центральний захисник). Чуток про перехід не було, контракт до 30 червня 2025 року.

Сергій Горбунов (30 років, лівий захисник). За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було. Ним цікавилась першолігова Буковина.

За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було. Ним цікавилась першолігова Буковина. Євгеній Пасіч (30 років, правий захисник). За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було. ТаТоТаке повідомляє, що він має перейти в Металіст 1925.

Микита Кононов (21 рік, правий захисник). Чуток про перехід не було, контракт до 31 грудня 2024 року.

Арсеній Коваль (16 років, лівий захисник). Чуток про перехід не було, контракт до 30 червня 2026 року.

Півзахисники

Іван Чабан (17 років, опорний півзахисник). Чуток про перехід не було, контракт до 30 червня 2026 року.

Данило Хан (18 років, півзахисник). Контракт до 30 червня 2025 року. Він зацікавив Динамо.

Ілля Баденко (19 років, півзахисник). Контракт до 30 червня 2025 року. Чуток про перехід не було.

Нападники

Рамік Гаджиєв (18 років, лівий вінгер). Контракт до 30 червня 2025 року. Повідомляється, що ним предметно цікавиться Олександрія.

Даніель Ківінда (19 років, нападник). Контракт до 31 грудня 2024 року. За чутками, він зацікавив клуб МЛС Шарлотт.

Денис Жданов (18 років, лівий вінгер). Контракт до 30 червня 2025 року. Ним цікавиться Динамо.

Висновки

Попри те, що Дніпро-1 заробив на трансферах 6,9 мільйонів євро, комерційний директор команди В’ячеслав Фрідман каже, що клуб має бюджет тільки до зими. Ба більше, нещодавно стало відомо, що Дніпро-1 не зміг розпочати тренувальні збори, оскільки в клубі не вистачає гравців, щоб сформувати склад.

І це не дивно, адже загалом в команді зараз (враховуючи Дніпро-1 U-19) максимум 13 гравців. Якщо прибрати тих, у кого вже мав завершитися контракт, то 9. І з них лише 4 футболісти не мають зацікавленості від інших клубів (найстаршому — 21).

Шанси на те, що клуб продовжить існувати — мізерні. Про це навіть казав Фрідман. Вже й УАФ готова розглянути варіанти заміни дніпровського клубу в УПЛ та у відбірковому етапі Ліги конференцій. Тож залишається єдине питання, коли все завершиться?