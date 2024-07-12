Розпродаж Дніпра-1: хто покинув команду і скільки гравців лишилося
Ще з початку 2024 року почали з'являтися чутки, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Спершу були невиплати зарплат, потім на клуб наклали трансферний бан, а зараз, у літнє трансферне вікно, футболісти масово покидають команду.
Хтось, йде за гроші, а деякі футболісти залишають дніпровський колектив у статусі вільного агента. Ми вирішили зробити список гравців, які покинули команду, і тих, що залишилися.
Футболісти, що покинули Дніпро-1
Трансфери в Динамо
- Олександр Піхальонок (2,5 мільйони євро за даними Transfermarkt);
- Валентин Рубчинський (1 мільйон);
Трансфери в Полісся
- Едуард Сарапій (800 тисяч);
- Олексій Гуцуляк (600 тисяч);
- Олексій Авраменко (вільний агент);
- Євген Волинець (вільний агент);
- Руслан Бабенко (вільний агент);
Трансфери в Карпати
- Денис Мірошниченко (500 тисяч);
- Володимир Адамюк (100 тисяч);
Трансфери в інші клуби
- Остін, МЛС: Олександр Сваток (1,2 мільйони);
- Колос, УПЛ: Максим Третьяков (200 тисяч);
- Олександрія, УПЛ: Олександр Філіппов (вільний агент);
- Шахтар, УПЛ: Олег Очеретько (завершення оренди);
- Тіхуана, чемпіонат Мексики: Домінго Бланко (вільний агент);
Покинули Дніпро-1, але знаходяться без клубу
- Богдан Лєднєв;
- Яків Кінарейкін;
- Володимир Танчик;
- Ігор Когут.
Футболісти, які залишилися в Дніпрі-1
Воротарі
- Валерій Юрчук (34 роки). Чуток про перехід не було. За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було.
- Владислав Крапивцов (19 років). За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було. Ним цікавились Карпати.
Захисники
- Олег Горін (24 роки, центральний захисник). Чуток про перехід не було, контракт до 30 червня 2025 року.
- Сергій Горбунов (30 років, лівий захисник). За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було. Ним цікавилась першолігова Буковина.
- Євгеній Пасіч (30 років, правий захисник). За даними Transfermarkt контракт вже мав завершитися, проте офіційної інформації не було. ТаТоТаке повідомляє, що він має перейти в Металіст 1925.
- Микита Кононов (21 рік, правий захисник). Чуток про перехід не було, контракт до 31 грудня 2024 року.
- Арсеній Коваль (16 років, лівий захисник). Чуток про перехід не було, контракт до 30 червня 2026 року.
Півзахисники
- Іван Чабан (17 років, опорний півзахисник). Чуток про перехід не було, контракт до 30 червня 2026 року.
- Данило Хан (18 років, півзахисник). Контракт до 30 червня 2025 року. Він зацікавив Динамо.
- Ілля Баденко (19 років, півзахисник). Контракт до 30 червня 2025 року. Чуток про перехід не було.
Нападники
- Рамік Гаджиєв (18 років, лівий вінгер). Контракт до 30 червня 2025 року. Повідомляється, що ним предметно цікавиться Олександрія.
- Даніель Ківінда (19 років, нападник). Контракт до 31 грудня 2024 року. За чутками, він зацікавив клуб МЛС Шарлотт.
- Денис Жданов (18 років, лівий вінгер). Контракт до 30 червня 2025 року. Ним цікавиться Динамо.
Висновки
Попри те, що Дніпро-1 заробив на трансферах 6,9 мільйонів євро, комерційний директор команди В’ячеслав Фрідман каже, що клуб має бюджет тільки до зими. Ба більше, нещодавно стало відомо, що Дніпро-1 не зміг розпочати тренувальні збори, оскільки в клубі не вистачає гравців, щоб сформувати склад.
І це не дивно, адже загалом в команді зараз (враховуючи Дніпро-1 U-19) максимум 13 гравців. Якщо прибрати тих, у кого вже мав завершитися контракт, то 9. І з них лише 4 футболісти не мають зацікавленості від інших клубів (найстаршому — 21).
Шанси на те, що клуб продовжить існувати — мізерні. Про це навіть казав Фрідман. Вже й УАФ готова розглянути варіанти заміни дніпровського клубу в УПЛ та у відбірковому етапі Ліги конференцій. Тож залишається єдине питання, коли все завершиться?