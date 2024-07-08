Фрідман: Якщо ми з Русолом почнемо розповідати про вплив Берези на клуб, то він виглядатиме в не дуже хорошому світлі

Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман заявив, що в нього та Андрія Русола є компромат на почесного президента клубу Юрія Березу.

Про це він заявив у коментарі Sport-express.ua.

"По-перше – я відвертої брехні не коментую, просто не вмію цього робити. По-друге – я не акціонер, а працівник клубу і виходити мені нізвідки. І по-третє – я хочу дати пораду Березі. Перед тим, як давати такі дурні інтерв'ю, він повинен розуміти, що якщо ми почнемо розповідати про його вплив на клуб, а особливо якщо це зробить Русол, то він виглядатиме в не дуже хорошому світлі. Можливо, настане час, коли і ми почнемо говорити. Не виключаю цього.

Зараз можу сказати точно: ні про якого інвестора я поки що не чув. Я готовий зустрічатися з будь-яким бізнесменом, якого надасть Береза, вдень і вночі, але на сьогоднішній день, крім нотаріуса від Берези з проханням переписати акції клубу, до нас ніхто не звертався. Погодьтеся, дивну пропозицію ми отримали від невідомого нам нотаріуса", – сказав Береза.

Нагадаємо, раніше Береза заявив, що Фрідман та Русол мають вийти з клубу, але вони для цього нічого роблять. Також Юрій зізнався, що о***в, коли дізнався про перехід Русола в Карпати.