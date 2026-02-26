Колишній форвард Дніпра-1 підписав контракт з румунським клубом

Колишній форвард Дніпра-1 Даніель Ківінда продовжить кар'єру в латвійському РФШ.

Про це повідомив Telegram-канал "Дніпрянин".

За інформацією джерела, місячна зарплата гравця у новому клубі становитиме приблизно 2500-3000 доларів, однак про терміни угоди нічого невідомо.

Українцю вдалося справити хороше враження на тренерський штаб під час перегляду, після чого сторони узгодили умови подальшої співпраці.

В Україні Даніель виступав за СК Дніпро-1. Загалом в УПЛ форвард провів 9 матчів. Ще двічі виходив на поле у матчах кваліфікації Ліги Європи проти Славії (0:3 і 1:1) та провів одну зустріч у Кубку України.

Нагадаємо, попереднім клубом у кар'єрі Ківінди був румунський Фарул, за який гравець виступав з березня по липень 2025 року, зігравши лише 3 поєдинки.