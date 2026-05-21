Готувався роки два до цього дня: Степаненко – про завершення кар'єри

Український півзахисник Колоса Тарас Степаненко поділився емоціями після останнього матчу у кар'єрі, яким виявився поєдинок проти донецького Шахтаря (1:0) у 30 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Я не знаю, чи можливо підготуватися якось до такого, але я готувався десь, напевно, роки два до цього дня. Я знав, що я завершу кар'єру саме наприкінці цього сезону, ще коли переходив у Туреччину, тому я й підписував контракт на півтора роки.

На жаль, так сталося, що там були свої негаразди, але я вважаю, що коли ти працюєш чесно, тобі дається якийсь шанс, і тебе веде по життю хтось за руку. Тому я опинився тут, вдома і можу сказати, що дякую всім. Завершуючи кар'єру, я починаю якийсь новий шлях.

Я люблю футбол, я завжди їм займався. Мені пощастило грати на високому рівні, 20 сезонів професійної кар'єри я провів і трохи не стримав емоції.

Я дуже вдячний за те, що зробили Шахтар, Колос і УПЛ, провели – для мене це велика подяка, я це запам'ятаю на все життя", – сказав футболіст.