Готувався роки два до цього дня: Степаненко – про завершення кар'єри
Український півзахисник Колоса Тарас Степаненко поділився емоціями після останнього матчу у кар'єрі, яким виявився поєдинок проти донецького Шахтаря (1:0) у 30 турі Української Прем'єр-ліги.
Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.
"Я не знаю, чи можливо підготуватися якось до такого, але я готувався десь, напевно, роки два до цього дня. Я знав, що я завершу кар'єру саме наприкінці цього сезону, ще коли переходив у Туреччину, тому я й підписував контракт на півтора роки.
На жаль, так сталося, що там були свої негаразди, але я вважаю, що коли ти працюєш чесно, тобі дається якийсь шанс, і тебе веде по життю хтось за руку. Тому я опинився тут, вдома і можу сказати, що дякую всім. Завершуючи кар'єру, я починаю якийсь новий шлях.
Я люблю футбол, я завжди їм займався. Мені пощастило грати на високому рівні, 20 сезонів професійної кар'єри я провів і трохи не стримав емоції.
Я дуже вдячний за те, що зробили Шахтар, Колос і УПЛ, провели – для мене це велика подяка, я це запам'ятаю на все життя", – сказав футболіст.
Також гравець оцінив поєдинок проти Шахтаря, де він намагався отримати задоволення від гри.
"Коли я готувався до матчу, я просто сказав собі: "Тарасе, хоч раз 20 років просто отримай задоволення від гри, просто вийди та розслабся, грай у футбол".
Авжеж, з Шахтарем, коли тебе возять, тяжко розслабитися в плані фізичному, але в плані емоційному я був дуже спокійним і просто насолоджувався грою, атмосферою, полем.
Просто хотів пограти в футбол, як колись я виходив дитиною у дворі, отримати задоволення, побуцати м'яч. Думаю, сьогодні це вдалося – я дуже щасливий", – зазначив Степаненко.
Степаненко є вихованцем запорізького Металургу, найбільше відомий виступами за донецький Шахтар у 2010 – 2025 роках. Також захищав кольори турецького Еюпспора. Провів 87 матчів і забив 4 голи за збірну України, з якою брав участь у чемпіонатах Європи 2012, 2016, 2020 і 2024 років.
Одразу після завершення кар'єри Степаненко розпочне свій тренерський шлях – він стане асистентом нового наставника збірної України Андреа Мальдери.