Визначилися ще двоє потенційних фахівців, які працюватимуть у тренерському штабі Мальдери
Андрій Шевченко та Андреа Мальдера
Визначилися ще двоє потенційних фахівців, які працюватимуть у тренерському штабі новоспеченого головного тренера збірної України з футболу Андреа Мальдери.
За інформацією джерела, за воротарів відповідатиме Рустам Худжамов, який виконував ці функції в команді Сергія Реброва.
Фізичною підготовкою команди займатиметься Іван Баштовий. 38-річний фахівець має досвід роботи у Шахтарі та в штабі Андрія Шевченка у національній збірній.
Також наголошується, що остаточно з цими посадами Мальдера визначиться вже після першого збору.
Напередодні стало відомо, що італійцю також допомагатимуть його земляк Паскуале Каталано. Також до тренерського штабу фахівця увійшли Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.