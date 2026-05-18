Визначилися ще двоє потенційних фахівців, які працюватимуть у тренерському штабі Мальдери

Визначилися ще двоє потенційних фахівців, які працюватимуть у тренерському штабі новоспеченого головного тренера збірної України з футболу Андреа Мальдери.

За інформацією джерела, за воротарів відповідатиме Рустам Худжамов, який виконував ці функції в команді Сергія Реброва.

Фізичною підготовкою команди займатиметься Іван Баштовий. 38-річний фахівець має досвід роботи у Шахтарі та в штабі Андрія Шевченка у національній збірній.

Також наголошується, що остаточно з цими посадами Мальдера визначиться вже після першого збору.

Напередодні стало відомо, що італійцю також допомагатимуть його земляк Паскуале Каталано. Також до тренерського штабу фахівця увійшли Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.