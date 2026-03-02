Степаненко – про можливе повернення у збірну України: Я розумію, що вже є інші футболісти

Новоспечений опорний півзахисник ковалівського Колоса Тарас Степаненко висловився про свої шанси повернутись у збірну України з футболу.

Його слова цитує ПРОФУТБОЛ Digital.

36-річний футболіст розповів, чому випав із обойми національної команди та оцінив можливість свого камбеку у синьо-жовту футболку.

"На жаль, я випав з обойми національної збірної. У мене були травми, проблеми з тренером, і так сталося, що я випав. Ніколи не кажи "ніколи", але я розумію, що вже є інші футболісти. Рік-півтора тому мене викликали. Є люди, які грають постійно, є сформований кістяк. Я не знаю, як воно буде, не загадую, але зараз я просто хочу набрати форму й грати у футбол", – заявив Степаненко.

Востаннє Тарас грав за українську збірну у жовтні 2024-го, коли відіграв 64 хвилини у Лізі націй проти Чехії (1:1). Степаненко був капітан команди. Загалом за його спиною 87 ігор за "синьо-жовтих", у яких забив 4 голи та віддав одну гольову передачу.

1 березня опорник повернувся в український футболу, підписавши контракт із Колосом до кінця поточного сезону-2025/26. Степаненко пояснив, чому достроково розірвав співпрацю з турецьким Еюпспором (18 матчів) та свій трансфер у ковалівський клуб.

Головний тренер ковалівців Руслан Костишин розповів, що такий трансфер був його ініціативою.

Додамо, що досвідчений гравець покинув УПЛ у лютому 2025-го. Сталось це після 10 років у донецькому Шахтарі (440 ігор). Також він провів 83 поєдинки за запорізький Металург.

Нагадаємо, що 1 березня Колос мінімально обіграв на виїзді Карпати 1:0 на очах у Степаненка, який був присутній на стадіоні "Україна". Наступний матч команда Костишина проведе 7 березня, коли гостюватиме на полі Епіцентра (о 13:00).