Степаненко пояснив перехід в Колос

36-річний український півзахисник Тарас Степаненко пояснив свій перехід в ковалівський Колос.

Про це футболіст розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Попереднім клубом гравця був турецький Еюпспор, з яким він достроково розірвав контракт.

"У мене виникла доволі тяжка ситуація в моєму клубі. Мені довелося розривати контракт, перед цим я не вів ніяких перемовин з клубами. 18 лютого я розірвав контракт, і першим клубом, з яким переговорив мій агент, був Колос. Вони одразу відреагували, буквально ввечері вже був готовий контракт, з душею до мене прониклися, тому я з задоволенням прийняв цю пропозицію і більше ні з ким не спілкувався. Подякував за довіру і одразу приїхав до Колоса", – розповів Степаненко.

Півзахисник заявив, що наразі відновлюється від травми. Його дебют за Колос може відбутися за 7-10 днів.

Степаненко більшу частину ігрової кар'єри провів у складі Шахтаря, з яким здобув 10 чемпіонських титулів, виграв 8 Кубів України та 7 разів Суперкубок.

На рахунку півзахисника 87 матчів у формі збірної України, в яких він забив 4 голи. У складі "синьо-жовтих" Степаненко брав участь у трьох чемпіонатах Європи: 2016, 2020, 2024 років.

Раніше Степаненко розповів, чим планує займатись після закінчення кар'єри футболіста.