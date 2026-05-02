Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірну України вперше в історії очолить іноземний тренер – журналіст

Олег Дідух — 2 травня 2026, 16:40
Збірну України вперше в історії очолить іноземний тренер – журналіст
Андреа Мальдера
Getty Images

Новим головним тренером збірної України з футболу стане італійський фахівець Андреа Мальдера.

Про це повідомляє блогер і телекоментатор Віктор Вацко.

"Мій WhattsApp назвав нового головного тренера збірної України, і для мене це велика несподіванка. У той час, як уся футбольна Україна запевняла мене, що новим тренером збірної стане Мирон Маркевич, УАФ здивувала, як мінімум мене. Вперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його ім'я – Андреа Мальдера", – заявив Вацко.

Нагадаємо, Мальдера вже працював у збірній України. В 2016 – 2021 роках він був асистентом головного тренера команди, Андрія Шевченка, який наразі є президентом УАФ.

До роботи в штабі Шевченка Мальдера займав різні посади у структурі Мілана, після 2021 року входив у тренерський штаб Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.

Нагадаємо, посада головного тренера збірної України стала вакантною 22 квітня, коли її покинув Сергій Ребров. Він очолював команду з літа 2023 року.

Збірна України з футболу Андреа Малдера Віктор Вацко

Збірна України з футболу

Останні новини