Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Степаненко зізнався, чим планує займатись після завершення кар'єри

Денис Іваненко — 8 лютого 2026, 17:01
Степаненко зізнався, чим планує займатись після завершення кар'єри
Тарас Степаненко
ФК Еюпспор

Колишній півзахисник збірної України Тарас Степаненко розповів, що вже задумується про свою майбутню діяльність після завершення ігрової кар'єри.

Він повідомив про це в інтерв'ю для ютуб-проєкту ТРЕНДЕЦЬ.

Футболіст раніше був упевнений, що стане тренером. Однак наразі змінив свої пріоритети та більше часу хоче проводити з родиною.

"До війни я планував, що буду тренером, тому що працював з тренерами-іноземцями та бачу, що можу десь навіть більше щось дати, як мінімум молодим футболістам, ніж вони. Але цим потрібно займатися 24 години на добу.

Зараз я не готовий віддати свій час настільки футболу, тому що є родина, і треба вибирати. Наразі я вибираю родину, і тому шукатиму роботу таку, щоб у мене був flexible графік. Від цього буде, напевно, 90 відсотків залежати, куди я піду та чим займатимуся", – сказав Степаненко.

При цьому легенда Шахтаря все ж таки планує залишитись у футболі. Він розглядає варіант агентської діяльності або менеджерської.

"Якщо до мене надійде якась пропозиція, то я розмовлятиму обов'язково, щоб це був flexible графік. Не так легко досягти такої домовленості. Агентську діяльність я теж розглядаю дуже серйозно, тому що, по суті, зараз ти можеш багато чого дистанційного робити – це мені по графіку підходить.

Але це теж робота нелегка, треба постійно бути на телефоні, багато комунікувати. Подивимося, влітку я вже остаточно ухвалю рішення, а зараз у мене серйозні роздуми на цю тему", – заявив футболіст.

Нагадаємо, що Тарас з лютого 2025 року виступає в Еюпспорі. У нинішньому сезоні він зіграв дев'ять матчів, результативними діями не відзначався. Його контракт з турецьким клубом завершується 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Андрій Ярмоленко почав робити кроки до опанування нової професії. Він розпочав навчання в академії УЄФА.

Читайте також :
Левандовський отримав велику пропозицію: де може продовжити кар'єру форвард Барселони

Тарас Степаненко Еюпспор

Тарас Степаненко

Все залежить від пропозицій: колишній багаторічний капітан Шахтаря може повернутись в УПЛ
Потрібно вийти з цієї теплої ванни: Степаненко назвав ключову проблему гравців Динамо та Шахтаря
Степаненко розповів про адаптацію в Туреччині: Вже можу підтримати розмову турецькою
Удар Степаненка та дует із Шевченком: як Ярмоленко феєрив у матчах із Шахтарем
Захисник Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Степаненка – джерело

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік