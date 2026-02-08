Степаненко зізнався, чим планує займатись після завершення кар'єри

Колишній півзахисник збірної України Тарас Степаненко розповів, що вже задумується про свою майбутню діяльність після завершення ігрової кар'єри.

Він повідомив про це в інтерв'ю для ютуб-проєкту ТРЕНДЕЦЬ.

Футболіст раніше був упевнений, що стане тренером. Однак наразі змінив свої пріоритети та більше часу хоче проводити з родиною.

"До війни я планував, що буду тренером, тому що працював з тренерами-іноземцями та бачу, що можу десь навіть більше щось дати, як мінімум молодим футболістам, ніж вони. Але цим потрібно займатися 24 години на добу. Зараз я не готовий віддати свій час настільки футболу, тому що є родина, і треба вибирати. Наразі я вибираю родину, і тому шукатиму роботу таку, щоб у мене був flexible графік. Від цього буде, напевно, 90 відсотків залежати, куди я піду та чим займатимуся", – сказав Степаненко.

При цьому легенда Шахтаря все ж таки планує залишитись у футболі. Він розглядає варіант агентської діяльності або менеджерської.

"Якщо до мене надійде якась пропозиція, то я розмовлятиму обов'язково, щоб це був flexible графік. Не так легко досягти такої домовленості. Агентську діяльність я теж розглядаю дуже серйозно, тому що, по суті, зараз ти можеш багато чого дистанційного робити – це мені по графіку підходить. Але це теж робота нелегка, треба постійно бути на телефоні, багато комунікувати. Подивимося, влітку я вже остаточно ухвалю рішення, а зараз у мене серйозні роздуми на цю тему", – заявив футболіст.

Нагадаємо, що Тарас з лютого 2025 року виступає в Еюпспорі. У нинішньому сезоні він зіграв дев'ять матчів, результативними діями не відзначався. Його контракт з турецьким клубом завершується 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Андрій Ярмоленко почав робити кроки до опанування нової професії. Він розпочав навчання в академії УЄФА.