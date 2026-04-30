Збірна України зіграє товариський матч проти Данії

Національна збірна України зіграє товариський поєдинок проти команди Данії.

Про це повідомляє Данський футбольний союз.

Зустріч відбудеться 7 червня на стадіоні в Оденсе. Обидва суперники не потрапили на чемпіонат світу 2026 та заповнять міжнародну паузу товариським спарингом.

Матч в Оденсе матиме особливе значення, що виходить за межі спорту. У зв'язку з цією грою Данський футбольний союз (DBU) уклав угоду з УАФ щодо надання фінансової допомоги благодійному проєкту на підтримку футболу та людей, які страждають від війни в Україні.

"Україну обрали суперником насамперед із спортивних міркувань, однак ми також усвідомлюємо, що це особливий матч з причин, які не пов'язані зі спортом. Для багатьох дітей в Україні повсякденне життя через російське вторгнення сповнене невизначеності. У таких умовах футбол може відігравати важливу роль: він дає можливість відволіктися, об'єднує людей і приносить позитив у дуже складний час", – зазначив генеральний директор DBU Ерік Брьоггер Расмуссен.

Конкретний обсяг допомоги та її отримувач будуть узгоджені між DBU та УАФ протягом наступного місяця. У 2024 році DBU вже передав футбольне обладнання українському місту-побратиму Миколаєву.

Нагадаємо, що у квітні 2026 року Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Його наступник ще не визначений. Серед кандидатів називають прізвища Мирона Маркевича, італійця Андреа Мальдери та хорвата Ігора Йовічевича.

До слова, легендарний Мирон Маркевич відреагував на чутки про можливе призначення на посаду головного тренера збірної України.