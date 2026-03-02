Була велика заборгованість: Степаненко – про причини відходу з Еюпспора

36-річний український півзахисник Колоса Тарас Степаненко заявив, що розірвав контракт з турецьким Еюпспором через заборгованість клубу із виплати заробітної плати.

Про це футболіст розповів ПРОФУТБОЛ Digital.

"Була велика заборгованість переді мною. Ми все робили за процедурою, по контракту. Я повністю виконував свій контракт. Так вийшло, що мені довелося зробити операцію. І, в принципі, чекав, що вони зможуть знайти, скажімо так, рішення для того, щоб я повернувся до клубу. Але ж кажу, на листи від мого юриста вони не відповідали. І вийшло так, що мені потрібно було розірвати контракт. 18 лютого я розірвав контракт зі свого боку", – сказав Степаненко.

Нагадаємо, що Тарас з лютого 2025 року виступав в Еюпспорі. У нинішньому сезоні він зіграв дев'ять матчів, результативними діями не відзначався. Його контракт з турецьким клубом був чинним до 30 червня 2026 року.

Напередодні Степаненко став гравцем ковалівського Колоса, до якого приєднався на правах вільного агента. Півзахисник наразі відновлюється від травми. Його дебют за Колос може відбутися за 7-10 днів.

Раніше гравець розповів, чим планує займатись після закінчення кар'єри футболіста.