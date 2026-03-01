Це була моя ініціатива: Костишин поділився деталями підписання Степаненка

Головний тренер ковалівського Колоса Руслан Костишин після перемоги над Карпатами (1:0) у 18-му турі УПЛ поділився подробицями про підписання екскапітана Шахтаря Тараса Степаненка.

Його слова передає пресслужба клубу.

За словами наставника, цей трансфер має закрити проблемну позицію в центрі поля. Також він наголосив, що підписання Тараса було його особистою ініціативою.

"Я вважаю, що Тарас Степаненко сильний футболіст і він допоможе нашій команді. У нас були проблеми з опорною зоною – Ілір пішов у Полісся, лишився один Еліас. Є ще Олександр Демченко, але мені більше подобається, коли він грає вище.

І тому ми почали шукати нижнього опорного і з цим в Україні проблеми. І через друзів виник варіант з Тарасом. Це дуже швидко вирішувалося, це була моя ініціатива. Керівництво клубу швидко погодилося. Як колись із Селезньовим було моє рішення, так і тепер із Степаненком".

Степаненко більшу частину ігрової кар'єри провів у складі Шахтаря, з яким здобув 10 чемпіонських титулів, виграв 8 Кубків України та 7 разів Суперкубок.

На рахунку півзахисника 87 матчів у формі збірної України, в яких він забив 4 голи. У складі "синьо-жовтих" Степаненко брав участь у трьох чемпіонатах Європи: 2016, 2020, 2024 років.

Нагадаємо, що за словами самого хавбека, ковалівці були першим клубом, до якого звернувся його агент, і угоду закрили того ж вечора. Наразі Тарас відновлюється після травми, а його дебют очікується за 7-10 днів.