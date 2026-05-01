Шовковський розповів, яким має бути головний тренер України: чи пропонували йому очолити збірну

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів, що вибір нового головного тренера збірної України є непростим періодом для усієї футбольної країни.

Про це розповів у коментарі для ТСН Гламур.

Він переконаний, що наступний наставник національної команди зробить усе можливе для того, щоб футбол в Україні був на високому рівні.

Шовковський додав, що під час процесу пошуку тренера потрібно врахувати, що у країні триває війна.

"На мій погляд, треба дві речі задля того, щоб наша збірна грала на високому рівні і досягала високих результатів. Перше – зробити так, щоб чемпіонат України входив до топ-5 у Європі. На сьогоднішній момент це неможливо. Другий варіант – щоб багато гравців грали в топ-5. Це набагато простіше, але для цього треба, щоб рівень футболу в Україні був на високому рівні і наших гравців запрошували в команди, які грають в топ-5. Тоді ми будемо конкурентоспроможними", – сказав екскоуч киян.

Також Шовковський зізнався, що з ним ніхто не контактував стосовно можливого призначення у тренерське крісло "синьо-жовтих".

Водночас колишній наставник столичного клубу розповів, чи хотів би очолити українську збірну.

"У житті буває багато різноманітних бажань. Хочеш розсмішити бога – треба розповісти йому про свої плани на майбутнє. Мої бажання залишаються при мені принаймні до того моменту, поки вони не здійсняться", – заявив Шовковський.

Нагадаємо, що легенда Динамо перебуває без роботи з кінця листопада 2025-го.

Раніше Шовковський відреагував на відхід Сергія Реброва з посади головного тренера національної команди.

У ЗМІ фігурувало багато імен наставників. До списку потенційних кандидатів на тренерське крісло збірної України входять Руслан Ротань, Унаї Мельгоса, Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч, Юрій Вернидуб, Владислав Лупашко та навіть Паулу Фонсека.

Останнім часом найбільше розмов навколо 75-річного Мирона Маркевича, який очолював збірну у 2010 році. Сам культовий наставник розповів, чи готовий вдруге прийти до керма України.