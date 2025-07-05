Баварія у драматичному чвертьфіналі з двома вилученнями поступилася ПСЖ на КЧС-2025

У суботу, 5 липня, відбувся чвертьфінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу-2025, в якому ПСЖ обіграв Баварію.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

У першому таймі команди попри значну кількість моментів не змогли відкрити рахунок. А під перерву Баварія втратила одного зі своїх лідерів Джамала Мусіалу, який зазнав важкої травми. Також ще до перерви м'яч у ворота Доннарумми Упамекано, однак зробив це з положення поза грою.

Переважну більшість 2-го тайму картина особливо не змінювалася, були моменти, однак нулі на табло продовжували світити на стадіоні "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті. Втім, перервав "засуху" на 78-й хвилині Дезіре Дуе, який класним ударов в протихід прошив Мануеля Ноєра.

Часу залишалося небагато, однак додав інтриги Вільям Пачо, який грубо зіграв проти Леона Горецки та отримав пряму червону картку на 83-й хвилині. Трохи пізніше мюнхенський клуб скористався більшістю та забив, але і тут Ентоні Тейлор зафіксував офсайд – цього разу у Гаррі Кейна.

Арбітр компенсував 6 хвилин, а вже через 2 французький клуб взагалі залишився у 9-х після відмашки Лукаса Ернандеса. Втім, цього не вистачило Баварії, аби відновити паритет у матчі та перевести гру в 2 додаткових тайми по 15 хвилин. Ба більше, вже на останній хвилині поєдинку парижани вибігли в контратаку, яка завершилася пострілом в поперечку від Демебеле, втім, з другої спроси француз вже свій шанс реалізував, забивши другий гол у ворота Ноєра.

Через зупинки та гол арбітр ще докинув трохи часу, Баварія навіть встигла заробити потенційний пенальті, однак після перегляду VAR рішення Тейлора скасували. У підсумку 2:0 – команда Луїса Енріке крокує у півфінал.

Клубний чемпіонат світу-2025

Плейоф 1/4 фіналу, 5 липня

ПСЖ – Баварія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 78 Дуе, 2:0 – 90+6 Дембеле

Вилучення: 81 – Пачо, 90+2 – Ернандес

У півфіналі ПСЖ зіграє проти переможця пари матчу Боруссія Дортмунд – Реал, який розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Раніше в межах 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу відбулися перші два поєдинки, які визначили перших півфіналістів турніру.