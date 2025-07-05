Флуміненсе став першим півфіналістом клубного чемпіонату світу
Бразильський Флуміненсе переміг саудівський Аль-Хіляль та став першим півфіналістом клубного чемпіонату світу.
Команди провели матч на арені Citrus Bowl в Орландо. Наприкінці першого тайму бразильці зуміли вийти вперед. На 40 хвилині Мартінеллі Ліма завершив влучним ударом передачу Фуентеса.
Після перерви саудити зрівняли рахунок. Спрацював стандарт: Невеш подав кутовий на Кулібалі, який продовжив м’яч на Леонардо, а той – переправив його у ворота.
Однак останнє слово все ж було за Флуміненсе. Еркулес був найспритнішим у штрафному майданчику суперника і знову вивів вперед свою команду.
Зрештою, на цей гол Аль-Хіляль відповісти так і не зміг. Суперник Флуміненсе визначиться у матчі Палмейрас – Челсі.
Клубний чемпіонат світу-2025
плейоф 1/4 фіналу, 4 липня
Флуміненсе (Бразилія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) 2:1
Голи: 1:0 – 40 Мартінелі, 1:1 – 51 Леонардо, 2:1 – 70 Еркулес
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