Мюллер зіграв свій останній матч за Баварію

Нападник Баварії Томас Мюллер взяв участь у чвертьфінальному матчі Клубного чемпіонату світу проти Парі Сен-Жермен (0:2). Ця гра стала останньою для 35-річного німця.

У квітні Мюллер продовжив контракт з Баварією до середини липня 2025 року, щоб мати можливість взяти участь на КЧС-2025.

Томас є вихованцем клубу, він потрапив у академію мюнхенців у 2000 році, за першу команду дебютував у 2009 році. Сумарно провів за клуб рекордні 755 матчів, в яких забив 250 голів та віддав 276 результативних передач.

Мюллер 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі (у 2013 і 2020 роках) виграв Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, у матчі з ПСЖ жахливої травми зазнав Джамал Мусіала. У доданий до першого тайму час футболіст боровся за м'яч із Джанлуїджи Доннаруммою, після чого його гомілкостоп вивернувся у неприродне положення.