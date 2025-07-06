Реал здолав Боруссію на шляху в півфінал Клубного чемпіонату світу

У суботу, 5 липня, відбувся чвертьфінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу-2025, в якому мадридський Реал обіграв дортмундську Боруссію.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2.

"Вершкові" активно розпочали гру та вже на 10-й хвилині вийшли вперед. Арда Гюллер з лінії штрафного майданчика виконав закидання у воротарський майданчик, де опинився 21-річний Гонсало Гарсія. Нападнику залишалось переправити м'яч у сітку воріт. Для форварда – це третій м'яч на турнірі.

Через 10 хвилин мадридський колектив подвоїв перевагу після розкішної атаки. Трент увірвався у штрафну суперника та виконав простріл у центр, де у дотик Франсіско Гарсія увігнав м'яч у сітку.

Боруссія змогла відновити інтригу у доданий час, коли 22-річний нападник Максимільян Баєр пробив Куртуа. Проте майже одразу за Реал ефектним ударом в падінні відзначився Кіліан Мбаппе.

У наступній атаці німців арбітр вилучив 20-річного захисника "вершкових" Діна Хейсена за фол останньої надії та призначив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Серу Гірассі.

Клубний чемпіонат світу-2025

Плейоф 1/4 фіналу, 5 липня

Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Гонсало Гарсія, 2:0 – 20 Франсіско Гарсія, 2:1 – 90+3 Баєр, 3:1 – 90+4 Мбаппе, 3:2 – 90+8 Гірассі (пен)

Суперником Реала у півфіналі стане французький Парі Сен-Жермен, який у драматичному протистоянні переграв мюнхенську Баварію.