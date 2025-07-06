Мюллер: Я розумію, що матч проти ПСЖ став моїм останнім за Баварію

Легенда Баварії Томас Мюллер прокоментував свою останню гру у складі рідної команди.

Слова 35-річного німця наводить ESPN.

Вчора, 5 липня, у межах 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 "ротен" зазнали поразки від ПСЖ з рахунком 0:2. Ця гра стала останньою для Мюллера за мюнхенський колектив.

"Я все ще повністю в робочому режимі. Це не дуже відрізняється від того, що було до гри, коли ми намагалися, і я також намагався, пройти на один раунд далі. Зрештою, можливо, ми заслуговували на більше. Але у футболі, коли у вас є такі напружені матчі, це іноді як підкидання монети. І так, ми програли", – сказав Мюллер.

Півзахисник не був готовий обговорювати свої плани на майбутнє одразу після програного поєдинку.

"Звичайно, я усвідомлюю, що це була моя остання гра, і я подивлюся, що буде в моїй голові в найближчі дні. Наразі я не в настрої ділитися глибокими думками про свою кар'єру. Ми програли велику битву, дуже важливу для нас гру".

Томас Мюллер провів більше матчів у складі Баварії, ніж будь-який інший гравець (756), забив 250 голів і віддав 246 результативних передач.

Разом із мюнхенським клубом він виграв рекордні 13 титулів чемпіона Німеччини, останній з яких він здобув за підсумком сезону-2024/25.

Нагадаємо, що по ходу матчу проти ПСЖ важку травму зазнав лідер Баварії Джамал Мусіала.