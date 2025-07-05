Челсі за рахунок автоголу обіграв Палмейрас та пройшов до півфіналу КЧС-2025

У ніч на сьогодні, 5 липня, відбувся чвертьфінальний матч Клубного чемпіонату світу 2025 року, в якому зійшлися Палмейрас та Челсі.

Рахунок у цьому поєдинку був відкритий на 15-й хвилині, коли Коул Палмер отримав м'яч від Трево Чалоби, увійшов до штрафного та пробив у ближній кут воріт бразильської команди.

Європейці володіли ініціативою та створили більше моментів, проте наступний гол був забитий їхнім суперником. Причому зробив це Естеван, який після цього турніру приєднається до команди Енцо Марески.

18-річний форвард зважився на удар з гострого кута, до чого не був готовий Роберт Санчес. М'яч рикошетом від перекладини та штанги опинився у сітці воріт.

Доля матчу та путівки до півфіналу вирішилася на останніх хвилинах основного часу. Мало Гюсто робив простріл, який Вевертон намагався заблокувати. Але натомість саме від його ноги м'яч влетів у ворота, що в підсумку принесло Челсі перемогу з рахунком 2:1.

Клубний чемпіонат світу-2025 – плейоф

1/4 фіналу, 5 липня

Палмейрас (Бразилія) – Челсі (Англія) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Палмер, 1:1 – 53 Естеван, 1:2 – 83 Вевертон (автогол).

Завдяки цій перемозі Челсі пройшов до півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025, де підопічні Марески зустрінуться з іншим бразильським колективом, а саме Флуміненсе, який раніше здолав Аль-Хіляль (2:1).

У цьому протистоянні "пенсіонерам" не допоможуть Ліам Делап та Леві Колвілл – через перебір жовтих карток вони пропустять півфінал.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, відбудеться третій чвертьфінал КЧС-2025, у якому зіграють ПСЖ та Баварія. А останній півфіналіст турніру визначиться в ніч на завтра, 6 липня, у матчі між Реалом та Боруссією Дортмунд.