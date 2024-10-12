Ексгравець Евертона розкритикував Мудрика: Найбільше розчарування

Колишній захисник Евертона Алан Стаббс вважає вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика найбільшим розчаруванням відносно очікувань і реальності від гравця.

Його слова передає Metro з посиланням на BestBettingSites.com.

"Я думаю, що найбільш переоціненим або найбільшим розчаруванням з погляду того, що він не виправдав сподівань, є Михайло Мудрик. Челсі викрали гравця з-під носа Арсенала, і його було представлено як справжній переворот. Він просто не був схожий на того гравця, яким ми всі сподівалися, що він міг би бути у свій час в клубі. Коли я спостерігав за його грою в Лізі чемпіонів у складі донецького Шахтаря, я подумав, що він виглядає як світовий рекордсмен. Я дуже хотів побачити, що він принесе в Прем'єр-лігу, але цього не сталося", – сказав Стаббс.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів за Челсі 8 матчів, відзначившись трьома асистами. Раніше 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.

Нещодавно з'являлися слухи про можливий трансфер вінгера у Ліверпуль, французький Марсель та каталонську Барселону.

Напередодні Мудрик приніс Україні першу перемогу у Лізі націй, забивши єдиний гол у матчі проти Грузії (1:0).