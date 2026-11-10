Визначився головний претендент на пост тренера Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед визначився із головним кандидатом на заміну Майкла Карріка на посаді тренера команди.

Про це повідомили у Talksport.

Так, "червоні дияволи" визначили Маурісіо Почеттіно основною ціллю на посаду, яка незабаром може стати вакантною. Фахівець наразі очолює збірну США, а відступні складають близько 10 млн євро.

Іншим претендентом на пост головного тренера МЮ є Едді Гау, який залишив Ньюкасл влітку 2026 року і по цей час залишається без роботи.

Зазначимо, що раніше Почеттіно успішно працював на чолі Тоттенгема, вивівши команду у перший в історії фінал Ліги чемпіонів (2018/19, поразка від Ліверпуля 0:2, – прим.ред.). Також наставник з 2023 по 2024 рік очолював Челсі та має досвід роботи в ПСЖ.

Нагадаємо, що у чемпіонаті манчестерський клуб востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда Карріка посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.