Миколенко потрапив до символічної збірної 10 туру АПЛ за версією Ширера

Український захисник Евертона Віталій Миколенко увійшов до символічної збірної 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги за версією колишнього нападника збірної Англії та найкращого бомбардира в історії чемпіонату Англії Алана Ширера.

Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Миколенко отримав місце в складі за підсумками матчу проти Ковентрі Сіті, в якому Евертон здобув перемогу з рахунком 3:1. Українець віддав результативну передачу на Тьєрно Баррі, який зрівняв рахунок на 56-й хвилині зустрічі.

До символічної збірної туру також увійшов одноклубник Миколенка Тьєрно Баррі, який у матчі проти Ковентрі забив два голи та віддав гольову передачу на Кірнана Дбюсбері-Холла.

Крім того, до символічної збірної також потрапили по двоє представників Ліверпуля (воротар Аліссон Бекер і півзахисник Флоріан Вірц) та Брайтона (Лука Вушкович і Паскаль Гросс). Найкращим тренером 10-го туру став Олівер Гласнер.

АПЛ

У поточному сезоні Миколенко провів 12 матчів за Евертон у всіх турнірах, віддав 2 гольові передачі та загалом відіграв 1060 хвилин. Зокрема, на рахунку 27-річного українця 9 матчів і 1 гольова передача в АПЛ, а також 3 матчі та 1 гольова передача в Кубку Англійської ліги.