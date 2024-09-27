Барселона зацікавилася Мудриком – джерело

Іспанська Барселона зацікавилася гравцем збірної України та лондонського Челсі Михайлом Мудриком.

Про це пише видання Fichajes.net.

Джерело пише, що Мареска більше довіряє літнім новачкам Педру Нету та Джейдону Санчо, тому відхід Мудрика є реальним.

У керівництві "синьо-гранатових" упевнені, що Михайло зможе посилити їхній лівий фланг нападу.

Нагадаємо, декілька днів тому Челсі розгромив у матчі 1/16 фіналу Кубку ліги Барроу з рахунком 5:0. Українець провів на полі всі 90 хвилин та зумів відзначитись гольовим пасом.

Раніше була інформація, що ним цікавиться Марсель. Французький клуб тренує Роберто Де Дзербі, який працював із Мудриком у Шахтарі.