Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона зацікавилася Мудриком – джерело

Руслан Травкін — 27 вересня, 08:58
Барселона зацікавилася Мудриком – джерело
Михайло Мудрик
Getty images

Іспанська Барселона зацікавилася гравцем збірної України та лондонського Челсі Михайлом Мудриком.

Про це пише видання Fichajes.net.

Джерело пише, що Мареска більше довіряє літнім новачкам Педру Нету та Джейдону Санчо, тому відхід Мудрика є реальним.

У керівництві "синьо-гранатових" упевнені, що Михайло зможе посилити їхній лівий фланг нападу.

Нагадаємо, декілька днів тому Челсі розгромив у матчі 1/16 фіналу Кубку ліги Барроу з рахунком 5:0. Українець провів на полі всі 90 хвилин та зумів відзначитись гольовим пасом.

Раніше була інформація, що ним цікавиться Марсель. Французький клуб тренує Роберто Де Дзербі, який працював із Мудриком у Шахтарі.

Барселона Футбольні трансфери Челсі Михайло Мудрик

Барселона

Операція "перезавантаження Олександра". 7 клубів Зінченку для другого дихання в кар'єрі
Щенсний пояснив, чому вирішив відновити кар’єру
Все заради фанатів: тренер Барселони вийшов під дощ, щоб дати автографи дітям
Легендарний польський голкіпер відновить кар'єру, щоб грати за Барселону
Барселона планує посилити атаку молодим талантом Астон Вілли

Останні новини