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Мудрик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції

Олексій Мурзак — 25 вересня, 22:15
Мудрик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в Марселі, який тренує колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Про це інформує TeamTalk.

Французький клуб розглядає підписання футболіста, але поки що невідомо, йдеться про оренду, чи про повноцінний трансфер.

За інформацією видання, підписати українця пропонує керманич команди Роберто Де Дзербі, з яким Мудрик працював у Шахтарі.

Водночас зазначається, що такий перехід зараз є малоймовірним.

Челсі розгромив у матчі 1/16 фіналу Кубку ліги Барроу з рахунком 5:0. Український вінгер лондонської команди Михайло Мудрик провів на полі всі 90 хвилин та навіть зумів відзначитись гольовим пасом.

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