Мудрик класним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі Україна – Грузія

Вінгер збірної України Михайло Мудрик чудовим ударом із 18 метрів відкрив рахунок у матчі проти збірної Грузії у межах 3 туру Ліги націй УЄФА-2024/25.

Гравець Челсі перехопив м'яч, на дриблінгу обійшов трьох суперників і наважився на удар – Мамардашвілі не врятував команду Сакартвело.

Для 23-річного Мудрика це третій гол за "синьо-жовтих" за 25 зіграних поєдинків.

Матч між збірними України та Грузії розпочався о 21:45 за київським часом. Чемпіон проводить текстову трансляцію.

Нагадаємо, Грузія очолює турнірну таблицю Групи 1 у Лізі B. Команда Віллі Саньоля у вересні розгромила Чехію, а потім мінімально перемогла Албанію.