Мудриком зацікавився Ліверпуль

Ліверпуль розглядає кандидатуру українського півзахисника Челсі Михайла Мудрика.

Про це інформує Fichajes.net.

Керівництво "червоних" готове запропонувати за українця 35 мільйонів євро. Також у контракті будуть прописані бонусні виплати, з якими загальна сума трансферу зросте до 50 мільйонів.

Видання зазначає, що Ліверпуль розглядає такий варіант на тлі невизначеності з продовженням угоди з Салахом, який може покинути клуб. Тому трансфер українського півзахисника є для керівництва Ліверпуля планом "Б".

Раніше стало відомо, що Михайло Мудрик планує покинути Челсі у зимове трансферне вікно.

Українець шукає можливість покинути "синіх" задля перезавантаження кар'єри. Керівництво клубу не проти відпустити Мудрика, адже він програв конкуренцію своїм партнерам по команді та флангу.

Раніше була інформація, що ним цікавиться Марсель. Французький клуб тренує Роберто Де Дзербі, який працював із Мудриком у Шахтарі. Також з'являлись чутки про інтерес до українця з боку каталонської Барселони.