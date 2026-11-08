Брентфорд із Ярмолюком програв Брайтону, перемога Ліверпуля у 10 турі АПЛ

У неділю, 8 листопада, відбувся ряд матчів у рамках 10 туру АПЛ-2026/27.

Брентфорд Єгора Ярмолюка на виїзді програв Брайтону 0:2. З 23-ї хвилини "бджоли" грали в меншості після прямої червоної картки Ігорю Тьягу.

Ярмолюк розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну одразу після перерви замість Данго Уаттара вже за рахунку 0:2.

У інших матчах Ліверпуль і Борнмут здобули перемоги над Крістал Плес та Іпсвічем відповідно. Челсі в гостях зазнав мінімальної поразки від Сандерленда.

Чемпіонат Англії – АПЛ

10 тур, 8 листопада

Брайтон – Брентфорд – 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Гомес, 2:0 – 42 Гросс (з пенальті)

Вилучення: 23 Ігор Тьягу (Брентфорд)

Іпсвіч – Борнмут – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Еванілсон, 0:2 – 46 Девіс (автогол), 1:2 – 73 Кларк (з пенальті)

Крістал Пелес – Ліверпуль – 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Макаллістер, 0:2 – 54 Вірц, 0:3 – 89 Ісак, 1:3 – 90+5 Нкетіа (з пенальті)

Сандерленд – Челсі – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 36 Ле Фе (з пенальті)

10 тур АПЛ завершиться у неділю, 8 листопада, матчем між Манчестер Юнайтед і Астон Віллою, який розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Напередодні Арсенал обіграв Халл Сіті 1:0.