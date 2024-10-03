Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик потрапив до рейтингу найбільш переоцінених гравців в історії.

Топ-10 таких футболістів склав портал Give Me Sport.

Футболіст збірної України перебуває на п'ятій сходинці рейтингу. Перше місце в списку посідає бразильський вінгер саудівського клубу Аль-Хіляль Неймар.

На другій позиції розташувався Жоау Фелікс, який належать Атлетико, але грає за Челсі на правах оренди. На третій позиції голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма.

Найбільш переоцінені гравці в історії футболу за версією GiveMeSport

Неймар (Аль-Хіляль) Жоау Фелікс (Челсі) Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) Антоні (Манчестер Юнайтед) Михайло Мудрик (Челсі) Ромелу Лукаку (Наполі) Джордан Гендерсон (Аякс) Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) Віктор Осімхен (Галатасарай, в оренді з Наполі) Альваро Мората (Мілан)

Раніше стало відомо, що Михайло Мудрик планує покинути Челсі у зимове трансферне вікно.

Українець шукає можливість покинути "синіх" задля перезавантаження кар'єри. Керівництво клубу не проти відпустити Мудрика, адже він програв конкуренцію своїм партнерам по команді та флангу.

Раніше була інформація, що ним цікавиться Марсель. Французький клуб тренує Роберто Де Дзербі, який працював із Мудриком у Шахтарі. Також з'являлись чутки про інтерес до українця з боку каталонської Барселони та англійського Ліверпуля.