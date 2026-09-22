Дебютанти, Ярмоленко як примадонна, 5 форвардів на одне місце: аналіз складу збірної України

Уже в четвер збірна України зіграє перший матч нового сезону Ліги націй. "Чемпіон" аналізує склад збірної, який позбувся багатьох звичних імен.

Медовий місяць Мальдери зі збірною закінчився, починаються суворі будні. Для збірних вони будуть напрочуд довгими: реформа УЄФА дозволяє командам зіграти чотири тури Ліги націй протягом двох тижнів.

І, треба визнати, новому тренеру довелося збирати команду за складних обставин.

Для початку наведу саму заявку.

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Єрмаков (Харків).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Михавко (Динамо Київ), Ілля Крупський (Харків), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі – Динамо Київ), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – Полісся), Іван Варфоломєєв (Лінкольн, Англія), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Максим Хлань (Гурник, Польща), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Віктор Циганков (Аякс, Нідерланди).

Нападники: Данило Сікан (Андерлехт, Бельгія), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Ігор Краснопір (Полісся)

Позиція номер один: дві головні зірки не грають

Хто б міг подумати, що зміна тренера в Бенфіці зробить Анатолія Трубіна запасним. Ще нещодавно один із найбільш незамінних наших легіонерів у Європі міцно засів у запасі "орлів" – причому сидить не за якоюсь зіркою чи вундеркіндом, а за вихованцем Самуелем Соарешем, який у попередні сезони сам сидів за ним.

Про Андрія Луніна можна вже забути, який він має вигляд. Реал починає грати в Кубку Іспанії лише в грудні, і все йде до того, що протягом пів року головний старожил "бланкос" не отримає жодної ігрової практики. Тібо Куртуа не залишає шансів, і Мальдера не включив Андрія до списку. Чи багато у світі збірних, які можуть викликати гравця Реала – і не роблять цього?!

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Як наслідок, у збірній нове обличчя: герой "срібного" сезону Олександрії, який минулу кампанію відіграв в Ізраїлі, – Георгій Єрмаков. Зараз у нього довжелезна суха серія у складі Харкова, тож виклик можна вважати цілком заслуженим. Але на офіційні матчі, думаю, тренер усе ж обиратиме між іншими прізвищами.

Свій шанс нарешті отримав Різник. Перший номер Шахтаря, найкращий воротар УПЛ, заслужив зіграти більше двох повних матчів за "головну команду" за останні п'ять років. Більш статусні клуби, за які грали Трубін і Лунін, довго залишали Дмитра в тіні, але тепер вони й самі не грають.

Водночас треба бути справедливими: Трубіну дають грати в Лізі Європи, і там він уже провів матч, який вартий десяти в УПЛ. Бенфіка стартувала на груповому етапі проти Мілана, і на Сан-Сіро Анатолій провів чудовий матч, дуже допоміг "орлам" перемогти 2:0. Утім, це була лише третя його гра за сезон.

Оборона: проблеми Забарного сягнули максимуму

У лінії оборони проблеми схожі: у топклубі наш представник теж втратив позиції. Можна не переживати, що Ілля Забарний грає в одній команді з росіянином, – тому що він там не грає. Шанс у максимально прохідному матчі ЛЧ, удома зі Слованом, захисник не використав, подарувавши словакам гол.

Як наслідок, на найближчий матч чемпіонату він навіть до заявки не потрапив – а на поле не виходив і раніше. Поки що у Забарного два матчі в сезоні: у Лізі чемпіонів зі Слованом і Суперкубок із Лансом, який завершився мінімальною поразкою.

Тим часом зв'язка "центрбеків-гірників" дозволила здобути нічию в Ейндговені – причому ПСВ дуже мало що зміг придумати біля воріт Різника. Та й Різник має підстави розраховувати на місце у воротах: є можливість зробити ставку на зіграність у Шахтарі... Загалом Забарний, звісно, наша зірка, але ця зірка, мабуть, перебуває в найнижчій точці кар'єри з моменту дебюту в професійному футболі.

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Цей момент міг би бути ідеальним для дебюту Батагова за збірну, але він травмований. Що ж, є можливість викликати і Сарапія, і Михавка – хоча Тарасу, з огляду на проблеми клубу, вже варто переживати за місце в заявці.

Лівий захисник – одна з найбільш "безальтернативних" позицій, її займе Миколенко. Прийнято вважати, що він чудово розпочав сезон: "речовим доказом" у цьому сенсі може слугувати нагорода найкращому гравцеві матчу після гри з Тоттенгемом. Але матчі з Тоттенгемом не повинні рахуватися.

Ні, серйозно. Наприклад, Астон Вілла в останньому турі відвантажила "шпорам" три – і це зовсім не скасовує того факту, що в неї величезні проблеми з атакою (0 забитих у всіх інших матчах АПЛ). А так Віталій дозволив Мбемо забити з-під себе, і без цього м'яча Евертон цілком міг би обіграти Манчестер Юнайтед.

Гол Борнмута в другому турі прийшов із флангу, коли Миколенко не встиг вчасно повернутися, – але там, до речі, він із лишком компенсував це справжнім сейвом у другому таймі, коли воротар уже не міг урятувати.

Миколенко багато років відіграв за Евертон, мінімально допомагаючи атаці. Останнім часом він підключається більше: "ірискам" явно потрібні нові опції в атаці після такого форс-мажору з форвардом, – але тепер і фланг Віталія став уразливішим... Утім, для нас це може бути лише на краще: з угорцями, грузинами та північноірландцями збірна атакуватиме більше (атакуватиме ж?), ніж Евертон у 80% матчів.

На фланги оборони викликано двох новачків: Олександра Драмбаєва та Іллю Крупського. Обидва рішення викликають лише схвалення, обидва гравці давно зарекомендували себе як дуже працездатні й надійні – але перспективи в них різні. Драмбаєв може дебютувати, якщо ситуація спонукатиме випустити його на заміну. Зрозуміло, що за чотири гри хоча б раз це, найімовірніше, станеться, та й із Миколенком може щось трапитися, але у випадку Крупського тим часом можна говорити про чотири гри в основі, про 360 хвилин.

Через травму Коноплі на правому фланзі оборони відкрилася вакансія безмежного масштабу. Тимчик перестав викликатися – і навряд чи хоч хтось за ним шкодує. Караваєв підірвав інфопростір трансфером у стилі Фігу, але зрозуміло, що в Шахтарі він гратиме ще менше, ніж у Динамо, – та й узагалі, йому вже 34 роки.

Сич перейшов у Динамо, але, слава Богу, минули ті часи, коли лише цього було достатньо для виклику до збірної... На Крупського покладено велику відповідальність, що тут іще сказати: він дуже потрібен уже з першого виклику.

"Скажи, який у тебе півзахист...". Ні, краще не кажи

Переходимо до лінії креативу – і насамперед констатуємо дуже багато пробоїн у складі.

Малиновський і Мудрик травмовані, Ярмолюк, судячи з чудового матчу проти Челсі (3:0), – ні, але до збірної він усе одно не приїхав. І ця ситуація, чесно кажучи, напружує дедалі більше. Хавбек, який до 22 років зіграв сто (!) матчів за Брентфорд, дуже часто пропускає матчі "головної команди".

Бондаренко, який стільки часу чекав на шанс, граючи в основі Шахтаря, сидить у запасі Аль-Ахлі. Калюжний, судячи з усього, не розглядається з огляду на тактичні міркування Мальдери. Зінченко взагалі без клубу...

Що ж, Мальдера намагається розв'язати проблему, обираючи вже на місці – з дуже великої обойми. До лінії створення приїхали 12 гравців – і це майже всі, кого в принципі можна було уявити у збірній. У заявці Варфоломєєв, який ще навесні грав у третьому англійському дивізіоні – але блискуче його виграв із Лінкольном і зараз грає в Чемпіоншипі.

Хлань уперше викликаний і представить у "головній команді" польський Гурник; Шапаренку та Бражку жодні провали Динамо не завадили знову потрапити до списка. Назарина й Очеретько теж не сказати, що звикли грати за збірну. Але так чи інакше на полі знайдеться місце максимум п'ятьом гравцям – і Мальдера просто переніс складний вибір на трохи пізніше.

Напевно, не можна уявити цю п'ятірку без Судакова. Георгій став, принаймні, грати за Бенфіку – так, результативних дій менше, ніж у Шахтарі, але за нинішньої конкуренції йому розстелена килимова доріжка до основи. А далі починаються проблеми.

Я б не здивувався, якби Андрію Ярмоленку останніми тижнями вручили якусь державну медаль і він просто до збірної прилетів із нею. Гол Епіцентру дозволив Андрію вийти на перше місце в історичному рейтингу бомбардирів УПЛ, і вже тиждень у всіх ЗМІ на його адресу ллється патока. "Легенда", "остання зірка ліги" – подібні епітети у спеціальних матеріалах стали мало не обов'язковими.

За всього цього – вибачте, але у Ярмоленка за сезон нуль асистів і один гол. Футболіст із таким самим рівнем гри, але без Боруссії, Вест Гема, чемпіонств іще в найсильніші часи УПЛ, 47 голів за збірну тощо у бекграунді навіть не розглядався б до збірної.

Ярмоленко на початку повномасштабного вторгнення розповідав, як послав Тимощука, але загалом зараз його так само тягнуть до рекордів: до показника Шевченка залишилося два м'ячі. Циганков тим часом уже встиг забити за Аякс, Зубков – за АЕК, а Велетень чудово грає в УПЛ.

Вибір, хто гратиме ліворуч, ускладнюється тим, що там може вийти й Судаков – попри велику кількість попередніх невдач на цій позиції. Основні опції – Хлань і Назаренко, але... Ми тут любимо говорити, що УПЛ – ліга низького рівня, і навіть самі тренери так пояснюють невиклик того чи іншого гравця з умовного ЛНЗ, але взагалі Хлань викликаний із чемпіонату, який посідає 11-те місце в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.

Гаразд, викликаний він із лідера цього чемпіонату, і цим виклик якось можна виправдати. Водночас у Хланя два голи й жодного асиста за весь сезон. На користь Назаренка говорить універсалізм, він наш Дембеле – але за весь сезон у команді, яка чудово грає, він набрав "1+0", а Велетень ефективніший просто незрівнянно.

Що з опорниками? Невиклик Калюжного схожий на програмну заяву – Мальдері потрібна людина, яка більше допомагає атаці. Щодо Бражка є величезні сумніви через виступи клубу; Очеретько дуже універсальний, але є сумніви, чи ефективний він без допомоги 6-7 бразильців за десятки мільйонів. Ситуація схожа на ситуацію з Крупським: Варфоломєєв прибуває з корабля на бал, команді дуже потрібен сучасний опорник.

Завершення: антиросійська рулетка за заповітне місце

Феноменальна ситуація: Довбик травмований, але у збірній, яка вже дуже давно грає з одним наконечником, П'ЯТЬ нападників. Щось на кшталт російської рулетки, тільки єдиний патрон тут щасливий. І головне, все правильно – принаймні, присутність у списку жодного з цієї п'ятірки не шокує.

Їх могло б бути й шість, якби не прикра травма Артема Степанова, який точно претендував би на ігрові хвилини.

Яремчук уже давно створив собі репутацію, за якої може грати за клуби як завгодно – до "головної команди" в нього контрамарка. І тут немає осуду: Роман це право заслужив, за будь-яких проблем у клубах чудово граючи саме за збірну.

Крім того, у нього справжній талант "джокера": мало хто вміє так місяцями зберігати форму, не граючи, і приносити користь у вирішальний момент. У Яремчука 70 зіграних хвилин за весь сезон, але водночас переможний гол у матчі Ліги Європи.

Пономаренко – найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ, нещодавно знову почав забивати, тут усе очевидно. Якщо з чемпіонату України хоч когось викликають до збірної України, Матвій має бути одним із перших. Краснопір – мабуть, найкращий форвард нового сезону, Полісся лідирує в УПЛ багато в чому завдяки йому. Ванат лише нещодавно відкрив лік голам у новому сезоні, але він добре працює на команду:

У випадку із Сіканом я просто перенаправлю вас до матеріалу колеги. Данило чудово розпочав сезон.

Але тепер, як у тому анекдоті, треба з усім цим якось злетіти. Потрібні не п'ять людей в основу, а один, максимум два – і голи, тут уже без максимуму. Водночас можливість, що вся ця команда нападників займе на полі не одне місце, а два, все-таки є.

Сікан має досвід гри на фланзі, і, можливо, проблемну позицію ліворуч закриють саме так. Щодо решти персонажів, думаю, Мальдера ухвалить рішення в останній момент – особисто мене здивує хіба що варіант із Яремчуком не у статусі "джокера".

Орієнтовний склад збірної України:

Різник – Крупський, Матвієнко, Бондар, Миколенко – Варфоломєєв, Очеретько, Судаков – Циганков, Пономаренко, Сікан