Бельгійський ренесанс Сікана: геройства у Лізі Європи, нова позиція, але й клуб без натяку на стабільність

Данило Сікан після довгої перерви знову тішить українських уболівальників голами.

Цього разу екснападник Шахтаря майже самотужки вивів до основного раунду Ліги Європи Андерлехт.

6 голів у 12 матчах на старті сезону – майже гарантія повернення Сікана до заявки збірної України.

Але як так вийшло? Що з ним сталося у Бельгії?

Нижче ви знайдете відповіді.

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Що відбувається в кар'єрі Сікана?

Якщо коротко – відродження.

Після від'їзду з Шахтаря в січні 2025-го трансферна вартість українця впала з 7 млн євро до 4 – і на те були причини.

Лише 7 голів у 34 матчах за Трабзонспор – це провал для центрального нападника.

І разом з тим, це лише на гол більше, ніж Сікан забив за Андерлехт лише за останні 2 місяці.

2 м'ячі у ворота Гаммарбю, ще 2 – Кайрату; по 1 – в матчах проти ПАОК та Кортрейка. За великим рахунком, кваліфікація Андерлехта до основного раунду Ліги Європи – це його, Данила, заслуга.

І як же красиво він це робив!

Наприклад, Сікан відкрив у собі талант пробивати штрафні удари.

Ну, або закручувати м'ячі з гострого кута, коли воротарі взагалі не чекають ударів.

Чи, бувало, накручувати захисників у штрафному, завершуючи прорив точним ударом.

Це на додачу до звичного арсеналу із замкнених флангових подач.

Не дивно, що його впевненість у собі зростає. Якщо після приїзду до Бельгії Сікан ходив, ніби сховавши голову в плечі, то зараз виглядає і говорить впевнено. Він знає – стадіон за нього:

"Як я забив? Інстинкт. Зі свого досвіду я знав, що коли маю досить простору на цій позиції, то можу забити. Це я і зробив.

Минулий сезон був для мене важким. Я приїхав і одразу отримав травму, а далі не міг повноцінно тренуватися, тому було складно показати, на що я здатний. Але далі впевненість буде лише зростати".

Данило заграв краще, ніж у Шахтарі?

Швидше, він вертається на рівень, на якому забивав Барселоні, хоча й з деякими нюансами.

Ви ж не забули той м'яч?

Коли Данило вистрілив у серпні, бельгійські журналісти знайшли у Саудівській Аравії Марино Пушича, бо хто знає нападника краще за тренера, у якого той забив 16 голів у 48 матчах?

"Мені дуже подобал и ся його відданість справі та бажання працювати. А я дав йому так багато впевненості, як тільки міг", – розповів хорват.

"Секрет у тому, що треба знати, як його використовувати і як доставляти йому м'ячі. Він дуже небезпечний, коли його заграють – вміє займати позицію в штрафному, грати у повітрі, поєднуватися з півзахистом. І віддає заради команди усе".

Зрештою, ми в Україні теж запам'ятали Сікана саме кілером у штрафному.

І – це дуже цікаво! – в Андерлехті картинка змінюється.

Данило, звісно, далі лишається головною загрозою команди при навісах, але разом з тим діє значно ширше, з ухилом на лівий фланг.

"Чи подобається мені позиція 10-ки? Тренер каже, що в мене нема фіксованої позиції. Я просто граю, де він мене попросить", – каже українець.

Звідси і незвичні кути для ударів, і дриблінг далеко від воріт, і більше єдиноборств в обороні, ніж було раніше. Наприклад, з Кортрейком Сікан не просто забив, а й віддав 3 точні передачі до штрафного із 6; виграв 11 із 13 єдиноборств, 4 рази повертав володіння.

Теплова мапа Сікана проти Кортрейка (зліва), whoscored.com

Так-так, із таргетмена Данила у Брюсселі зараз ліплять повноцінного гравця атаки, який грає по всьому її фронту.

Нинішній Андерлехт – він який?

Середняк бельгійського футболу, що претендує на 3-4 місце.

Востаннє чемпіоном клуб ставав ще в 2017-му, і відтоді реально боровся за трофей лише раз – у 2024-му.

Грошей на це нема – ось найбільша проблема. Цього літа Андерлехт продав гравців на 64 млн, а купив на 27. У цьому їхня модель; отак-от вони виживають.

Між тим торсида не забула славні часи Енцо Шифо, Роба Ренсенбрінка, Люка Ніліса, тож постійно вимагає неможливого. Цим вони трохи нагадують київське Динамо.

Всидіти тренеру за таких обставин нелегко. Лише впродовж 2026-го Андерлехт встигли потренувати Беснік Хасі, Едвард Стіл, Жеремі Таравель, і от зараз команду очолює португалець Вітор Бруну – колишній асистент Сержіу Консейсау в Порту.

Сікану цей коуч вочевидь підходить, як і його улюблена схема 4-4-2.

Данило в ній діє трохи лівіше, тоді як літній новачок Тауфік Бентаєб атакує з правого флангу, як і годиться лівші.

Цей Бентаєб забив 18 голів за Труа у минулій Лізі 2, а до Андерлехту його перевіз директор Антуан Сіб'єрскі, що раніше працював якраз... в Труа. Це не "блат", марокканець дійсно непоганий, але якщо доведеться обирати... самі розумієте.

Трохи нижче в ієрархії нападників 19-річний серб Михайло Цветкович – невисокий, активний і... страшний мазило.

Вітор Бруну любить м'яч – отже, у Андерлехта другий найвищий відсоток володіння у Бельгії (60%). Ударів (16,7/ 90 хвилин), дриблінгів (9,3/ 90 хвилин) їм вистачає, але критично бракує ударів у площину воріт (4,5/90) та агресії в захисті. За відбираннями (15,5) та перехопленнями (7,3) Андерлехт серед найгірших в лізі.

Ось чому Сікан-то забиває, але команда все одно не на вершині. Його перемоги натужні, а варто було зустрітися з Юніоном – і одразу 0:3.

Данило не дурень і бачить, куди потрапив:

"Відколи я прийшов, ми кілька разів змінювали тренерів. Це створює стрес і дискомфорт. Фани хочуть, щоб ми перемагали і знову стали Андерлехтом з минулого. Зараз ми граємо, як одна команда. Кожен робить те, що повинен. Ми маємо просто триматися разом і боротися за Андерлехт".

План ніби й робочий, але чи вийде? Молодняк, зібраний з усієї Європи, бачить у клубі трамплін і прагне продати себе більше, ніж здобути очки.

Та що там, тут навіть ветерани не затримуються, як-от Торган Азар, що влітку під свист трибун звалив у Ланс.

Ось чому ренесанс Сікана важливий не лише для нас, хто вболіває за збірну України, а й для фанів Андерлехта. У них теж не так багато добрих новин.

Як Сікан взагалі опинився в Бельгії?

А це трохи детективна історія.

Все почалося 2 вересня 2025-го, коли Андерлехт не зміг відмовити Аяксу й продав за 10 млн свого найкращого бомбардира Каспера Дольберга.

До закриття трансферного вікна лишалося 8-9 годин, і "Королівський клуб" вже тоді зробив спробу орендувати Сікана, але отримав відмову – мовляв, або купуйте, або не заважайте.

Та невдача обернулася для Андерлехта бідою – восени 2025-го у команди розвалилася атака.

"Що за форвард? Він мав забити бодай хоча б раз у останніх кількох матчах. У Бертаччіні вистачало шансів – два проти Стандарда, один проти Антверпена. Здається, він просто не може забивати голи", – знищувала їх місцева легенда Франкі ван дер Ельст.

Довелося в січні ще раз виходити на ринок – і цього разу на Сікана вже не пожаліли 4,5 млн.

Угоду оформляв спортдир Олів'є Ренар, який зараз запевняє, що... не хотів цього:

"Мене по суті відсторонили. Всі мої варіанти відкидали як нереалістичні. Ось чому Сікан, який ніколи не був пріоритетом, раптом став нашим найбажанішим гравцем. Він непоганий, це правда, але це не моя покупка. Мої варіанти зарубав клуб".

При тому хто вів переговори за Данила? Хто його агент?

У Бельгії пишуть, що це ексгравець Андерлехта Олександр Яковенко, якого тут кожна собака знає. І зовсім не факт, що трансфер відбувся б без його зв'язків.

Тим паче, Сікан ще й приїхав з важкою травмою, яку довелося оперувати – і до гри повернувся лише наприкінці весни.

На щастя, він зміг скрасити гнітюче враження у травні. Саме дубль українця Сент-Трюйдену тоді гарантував Андерлехту єврокубки.

І чого нам чекати далі?

Якщо обійдеться без травм та нових змін тренерів, то голів.

Сікан вдало освоївся в Брюсселі, йому підходить цей рівень футболу, а команда переконалася у його кваліфікації і сміливо грає через українця. Може, навіть сміливіше, ніж колись Шахтар.

Головна зірка? Ну ні, тут і у Бентаєба буде що сказати, і у правого бека Алі Маамара, і у флангового хава Олівера Антмана.

Разом з тим – і це надважливо! – прямо зараз футбольний Брюссель вірить в українця. У одній великій газеті його штрафні порівнюють з ударами Пера Зеттерберга і навіть Люка Ніліса. В іншій – оцінюють, чи зможе він повторити успіхи Лукаса Нмечі, Андерса Дреєра та Каспера Дольберга, які забивали у Андерлехті понад 20 голів за сезон у новітню еру.

Навіть при тому, що Данило небагатослівний, помітно, що така атмосфера його надихає:

"Мабуть, гол Барселоні й досі найкращий момент моєї кар'єри, враховуючи, що ми тоді перемогли 1:0. Але я сподіваюся забити й ще важливіші. І зробити це тут, за Андерлехт".

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