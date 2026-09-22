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Спочатку навіть не повірив: Драмбаєв – про дебютний виклик до збірної України

Денис Іваненко — 22 вересня 2026, 10:49
Спочатку навіть не повірив: Драмбаєв – про дебютний виклик до збірної України
Олександр Драмбаєв
ФК ЛНЗ

Захисник ЛНЗ Олександр Драмбаєв висловився про дебютний виклик у збірну України.

Його слова передає УФ.

Футболіст розповів, як відреагував на потрапляння до заявки на матчі Ліги націй. Також він оцінив групу "синьо-жовтих" і назвав особисті цілі на цей збір.

"Якщо чесно, спочатку навіть не повірив. Не було якоїсь бурхливої реакції – радше ступор. Ніби нічого не відчував, а усвідомлення приходило поступово. Думаю, по-справжньому зрозумію, що сталося, лише коли приїду до розташування збірної.

Не хотів би забігати наперед. Потрібно виходити на кожен матч із думкою про перемогу, а вже потім дивитися на підсумкову таблицю. Щодо особистих цілей, то, звісно, хочеться дебютувати за збірну та допомогти команді перемагати", – сказав Драмбаєв.

Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе одразу чотири поєдинки в Лізі націй:

  • 25.09.26 Угорщина – Україна
  • 28.09.26 Грузія – Україна
  • 02.10.26 Україна – Угорщина
  • 05.10.26 Україна – Північна Ірландія

Нагадаємо, що у заявці "синьо-жовтих" напередодні відбулось декілька вимушених змін. Через пошкодження команді не допоможуть Артем Довбик, Олександр Андрієвський та Артем Степанов.

Замість них Андреа Мальдера викликав Ігоря Краснопіра, Олександра Піхальонка та Владислава Велетня. В першому протистоянні букмекери вважають фаворитом збірну Угорщини.

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