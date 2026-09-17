Володар Золотого м'яча, рекордсмен Ліги чемпіонів та Зінченко: головні вільні агенти осені

Без клубу зараз кілька суперзірок.

Здавалося б, вересень – це час, коли без клубу мають залишатися лише невдахи. Будь-який тренер розповість вам про необхідність передсезонної підготовки, кожному гравцеві корисно її пройти, щоб розуміти наставника та партнерів – і навіть якщо зводити все до грошей, то пару місячних зарплат вільні агенти вже втратили.

Але маємо те, що маємо: у 2026-му серед гравців без клубу достатньо не просто класних футболістів, а справжніх зірок і легенд. Ми вирішили розповісти про головних із них, назвати причини, чому вони докотилися до такого життя, – і проаналізувати їхні кар'єрні перспективи.

Мауро Ікарді

Футбольний шлях: Сампдорія→ Інтер→ ПСЖ→ Галатасарай

Вік: 33 роки

Ще нещодавно – зірка топрівня. Лише демарш Ікарді з пропуском матчів дозволив розкритися Лаутаро Мартінесу, який і досі блискуче грає в Інтері та збірній. Лише величезна тінь Мбаппе, який об'єктивно й за всіма показниками затьмарює його, – не залишила Мауро місця в ПСЖ.

Ікарді, безумовно, форвард старої формації: він виходить на поле лише заради голів і мало допомагає команді в пресингу. Але це форвард старої формації екстракласу: дуже багато моментів він здатен вирішити на свою користь. У Галатасараї місця йому не залишили насамперед розрив хрестоподібної зв'язки, а також трансферна ненаситність клубу, який нині поєднав в атаці Осімхена, Леау та Сане.

Важка травма після 30 років у комплекті з важким характером можуть відлякати багатьох, але навіть після травми Ікарді забив за Галатасарай 16 голів за сезон. І зіграв 47 матчів, що для потенційних роботодавців, можливо, навіть важливіше.

Що далі. "Чемпіон" раніше вже повідомляв про інтерес Евертона до Ікарді. Позиція клубу зрозуміла: після продажу Бету та зриву трансферу Балогуна команда має дефіцит форвардів. Навіщо це Ікарді? Ну, АПЛ останнім часом досягла такого рівня, що будь-який зірковий футболіст може вважати кар'єру без англійського етапу неповноцінною.

Карім Бензема

Футбольний шлях: Ліон→ Реал→ Аль-Іттіхад→ Аль-Хіляль

Вік: 38 років

Про таланти й уміння Каріма говорити, мабуть, зайве: просто нагадаю, що він володар Золотого м'яча. Один із найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів, зірка Реала протягом більш ніж десяти років, просто форвард феноменального класу.

Навіть в останньому сезоні результативність Каріма була близькою до одного гола за матч. Після придбання Аль-Хілялем Оллі Воткінса Карім зі скандалом залишив клуб – і зробив це наприкінці серпня, чим і пояснюється те, що наразі він без роботи.

Що далі. Чутки пов'язують Каріма з Аль-Шабабом (тим самим, за який виступав Георгій Бущан), але у великих і статусних клубах чекати на Бензема не варто. Француз – один із небагатьох гравців, хто може з повним правом говорити, що виграв усе, – і що на Близькому Сході йому справді комфортніше, ніж у Європі.

Ріяд Марез

Футбольний шлях: Гавр→ Лестер→ Манчестер Сіті→ Аль-Ахлі

Вік: 35 років

Член нечисленного клубу гравців, які вигравали АПЛ із двома різними командами. І як вигравали! Чемпіонство Лестера – назавжди в історії футболу, а в тій команді Ріяд був лідером. У Манчестер Сіті – радше вже гравцем обойми, але сам факт, що в команді зірок Марез протримався п'ять років, забивав у кожному третьому матчі, виграв чотири чемпіонства та Лігу чемпіонів, свідчить про те, що гравець він видатний.

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Навіть в останньому сезоні в Саудівській Аравії алжирець набрав гідні 8+15 за системою "гол плюс пас" – і час звикати, що його вік для футболу не критичний. Аль-Ахлі, звісно, взяв на місце Мареза Трінкау зі Спортинга (і Бондаренка загалом, не на місце алжирця), але Ріяд здатен підсилити ще дуже багато клубів. У нього навіть травм, по суті, не було: Марез ніколи не вибував довше, ніж на 1–2 матчі.

Що далі. Марез хоче наостанок пограти в Європі, але хоче стати частиною амбітного й сильного проєкту. Були переговори з Ромою, Марселем (хм, чи не шкодує він зараз, що з "вовками" не склалося?), але, як бачите, сезон команди розпочали без нього. Думаю, у випадку з гравцем, який із 2018-го отримував не просто великі, а дуже великі гроші, усе впирається в гроші – але очевидно, що впродовж сезону Ріяд знайде собі когось у топлігах.

Рахім Стерлінг

Футбольний шлях: Ліверпуль→ Манчестер Сіті→ Челсі→ Арсенал→ Феєнорд

Вік: 31 рік

А от у випадку з колишнім напарником Мареза на флангах Манчестер Сіті це далеко не очевидно. Подивіться, який розкішний у нього список команд! Чотири з них вигравали Кубок чемпіонів – а п'ята лише по пенальті програла останній фінал ЛЧ.

Довго Стерлінг відповідав рівню найелітніших клубів і партнерів. Реактивний, технічний і з ударом, Стерлінг ще й розкрився дуже рано. Вже у 18 років він був основним гравцем Ліверпуля, а у 20 перейшов до Ман Сіті за 49 мільйонів фунтів. Але в тому й річ, що Рахім ніби надто швидко віддав футболу все, що міг.

Сезон-2024/25 – 1143 хвилини за Арсенал, сезон-2025/26 – 421 за Феєнорд. І головне, травм майже немає: Рахім просто мало грає й дедалі швидше випадає навіть із заявок клубів. Тут, до речі, можливо, що Стерлінг не лише віддав, а й узяв від футболу все, що міг. Зовсім нещодавно він розбив свій Lamborghini вартістю 360 тисяч євро й ще має постати перед судом за небезпечне водіння.

Що далі. Хай Стерлінг і був лідером Ліверпуля вже в підлітковому віці, він вихованець Квінз Парк Рейнджерс. Було б красиво, якби наостанок він віддячив рідному клубу – але лише в тому разі, якщо футбол йому ще цікавий.

Джейдон Санчо

Футбольний шлях: Боруссія Дортмунд→ Манчестер Юнайтед→ Боруссія (Дортмунд)→ Астон Вілла

Вік: 26 років

Наймолодший учасник нашого рейтингу, в Україні таких іще вважають перспективними. Саме Санчо витіснив Ярмоленка з основи в Дортмунді, ставши одним із найяскравіших вінгерів Бундесліги. У сезоні, який він починав ще тінейджером, Санчо видав 20+20 за системою "гол плюс пас", побивши безліч вікових рекордів Німеччини!

На жаль, потім він став одним із найбільших провалів в історії Манчестер Юнайтед: за 85 мільйонів євро клуб отримав лише дуже обмеженого бігунка, якого сам не знав, як використовувати. "Дияволи" ще й довго не знали, куди прилаштувати гравця з величезною зарплатою, і до останнього дня контракту віддавали його в оренди, виплачуючи частину його окладу.

Що далі. Мабуть, жоден інший гравець у списку не має таких шансів перезапустити кар'єру, як Джейдон. МЮ багатьом гравцям зіпсував кар'єру, і конкретно Санчо провалився багато в чому тому, що крайні захисники "дияволів" – такі як Шоу, Ван-Біссака– мало та/або погано підтримували атаку. Йому потрібна атакувальна команда – Боруссія набрала нових талановитих юніорів, але підійшла б і якась інша яскрава попереду команда.

Дуже шкода, що Рома, яка цікавилася Санчо зовсім нещодавно, грає за схемою з трьома центральними. Команді-відкриттю нового сезону Санчо не потрібен, мабуть, лише тому. Можливо, настав час звернути увагу на Туреччину: тим більше, що до Фенербахче нещодавно перейшов його колишній одноклубник Грінвуд.

Дані Карвахаль

Футбольний шлях: Баєр→ Реал

Вік: 34 роки

Один із найтитулованіших гравців в історії футболу. Ще 2024-го, після шостої перемоги в Лізі чемпіонів, латераль претендував на Золотий м'яч – адже й переможний Євро він відіграв дуже класно. До того ж це людина особливого статусу: не кожного роблять капітаном Реала.

Але дуже недоречно втрутився розрив "хрестів", через який Дані пропустив майже весь сезон-24/25. Мадрид сльозам не вірить: він одразу підписав Трента, а за ним і Дензела Дюмфріса – двох видатних правих захисників. Після цього Карвахалю в Реалі місця не залишилося.

Що далі. Були чутки, які, на мій погляд, навіть початок сезону не має розвіювати. Дані цікавився Ліверпуль, у якого справді великі проблеми з правим захисником. Але якщо з "червоними" та ще кількома топклубами переговори не увінчалися успіхом, не виключено, що Карвахаль завершить кар'єру. Такі люди в кордебалеті не танцюють.

Олександр Зінченко

Футбольний шлях: Уфа→ Манчестер Сіті→ ПСВ, Манчестер Сіті→ Арсенал→ Ноттінгем Форест→ Аякс

Вік: 29 років

Найближчий нам персонаж, про якого ми, здавалося б, знаємо все. При цьому Саша, на мій погляд, усе одно залишається загадкою як футболіст.

З одного боку, у Зінченка просто казкова кар'єра. Чотири клуби, за які він виступав, вигравали Кубок чемпіонів – а п'ятий... утім, про Арсенал я вже писав вище. Одні клуби супертитуловані, інші переживали найкращі часи у своїй історії саме під час виступів українця – і всім їм Зінченко був потрібен.

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З іншого... Зінченку в грудні виповниться 30, і за всю професійну кар'єру він виходив у стартовому складі своїх команд 203 рази. Педрі ще до 23 років зіграв більше. Зрозуміло, що травма в Аяксі сильно загальмувала кар'єру, але річ не лише в цьому.

Усю кар'єру Олександр провів на підхваті. Треба – зіграє лівого захисника, треба – центрального півзахисника, треба – посидить на лаві, і останнього, на жаль, ставало дедалі більше. Зінченко став еталонним прикладом гравця-функції, провідником тренерських ідей на полі – але в певний момент стало незрозуміло навіть, яка в нього оптимальна позиція. У жодному з останніх двох сезонів він не провів за клуби навіть 800 хвилин.

Що далі. Той факт, що чутки одночасно пов'язують Зінченка з Ювентусом і Цинциннаті, уже добре характеризує його статус. У 29 років найкращі гравці лише виходять на пік – ну а найгірші, безумовно, їдуть на футбольну пенсію.

Якщо щось і можна стверджувати однозначно, то це те, що Зінченку вже не підходить ліга, в якій він провів більшу частину кар'єри. Інтенсивність АПЛ він уже не витримує, і почастішання травм пов'язане саме з марними спробами відповідати її вимогам.

Зінченку підходять команди й ліги з більшим акцентом на пас, ніж на боротьбу – у Ромі, яка цікавилася, здається, всіма вільними агентами світу, було б цікаво поглянути на його взаємодію з Дибалою. Також перспективно виглядають різні проєкти в Іспанії: Бетіс цікавився Сашею аж 4 роки тому, але тренер у них відтоді не змінився (Мануель Пеллегріні), і під Лігу чемпіонів "огіркам" явно не завадить розширити склад.