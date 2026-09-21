Півзахисник Шахтаря розповів, як змінилася збірна України з приходом Мальдери

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина розповів, що Андреа Мальдера після приходу до керма збірної України розставив усіх футболістів по своїх місцях.

Про це він заявив у коментарі "ПРОФУТБОЛ Digital".

Також італійський спеціаліст, який очолив команду у травні 2026-го, додав емоцій тренувальному процесу.

"Я сказав би, що він розставив усіх по своїх місцях. Кожен знає, що повинен робити на футбольному полі. Додав десь, може, трошки більше емоцій на тренуваннях. Ми попрацювали з ним 10 чи 12 днів на зборі, але зараз ці ігри, думаю, все покажуть", – сказав Назарина.

Гравець донецького клубу наголосив, що попереду у "синьо-жовтих" чотири важливі матчі, не ставши виділяти якийсь один із них.

"У кожному матчі хочеться перемогти, подарувати людям позитивні емоції. Будемо готуватися, аналізувати і постараємося все від себе зробити, показати якомога кращий футбол", – відповів Єгор.

25 вересня команда Мальдери стартує у Лізі націй-2026/27. Українська збірна зіграє на виїзді проти Угорщини. Початок – о 21:45 (за київським часом).

Також у найближчі дні "синьо-жовті" зіграють проти Грузії (28 жовтня), Північної Ірландії (2 жовтня) та друга дуель із угорцями (5 жовтня).

Нагадаємо, що напередодні у заявці України, у яку потрапив Назарина, відбулося декілька вимушених змін. Через пошкодження збір пропустять Артем Довбик, Олександр Андрієвський та Артем Степанов. Замість них Мальдера викликав Ігоря Краснопіра, Олександра Піхальонка та Владислава Велетня.

У майбутньому протистоянні Угорщина – Україна букмекери вважають фаворитом угорську збірну.