Степанов не допоможе збірній України в найближчих матчах Ліги націй

Нападник Утрехта Артем Степанов не допоможе збірній України під час найближчого міжнародного збору через травму.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Форвард зазнав ушкодження в матчі чемпіонату Нідерландів проти Феєнорда. Степанов був змушений достроково завершити зустріч і залишив поле на 31-й хвилині.

Характер травми та терміни відновлення футболіста наразі не уточнюються.

Замість нього до складу національної команди довикликали вінгера Полісся Владислава Велетня.

Раніше також стало відомо, що Артем Довбик та Олександр Андрієвський не допоможуть національній збірній України під час найближчого збору. Замість них до складу збірної були довикликані Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок.

Під час вересневого збору "синьо-жовті" розпочнуть виступи в Лізі націй. Команда Андреа Мальдери 25 вересня зіграє з Угорщиною, а 28 вересня зустрінеться з Грузією.