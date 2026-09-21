Клуб запланував для мене період реабілітації на цей час: Ярмолюк – про відсутність у заявці України

Центральний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк висловив своє розчарування від того, що не зможе допомогти збірній України у найближчих матчах Ліги націй-2026/27.

Своєю думкою він поділився в Інстаграмі.

Він зазначив, що потрапляння у національну команду завжди є для нього великою відповідальністю, привілеєм, а також його дитячою мрією, яка нещодавно стала реальністю.

За словами футболіста англійського клубу, грати у синьо-жовтій футболці – це можливість представляти свою країну у її кольорах та віддавати усе, що можливо, щоб зробити її уболівальників та усіх, хто захищає державу, гордими за команду.

"Я дуже розчарований, що не зможу приєднатися до команди під час найближчої осінньої міжнародної паузи. Як усі знають, я пропустив значну частину передсезонної підготовки Брентфорда через травму. Клуб запланував для мене період реабілітації на цей час. Навіть зараз я не можу викладатися на 100% за клуб, як би мені цього не хотілося. Для мене це важко. Я ненавиджу пропускати матчі, але я розумію, що проходження належного процесу відновлення допоможе мені бути більш ефективним на полі – як у матчах за національну збірну, так і за Брентфорд – у найближчі місяці. Дякую всім за ваше розуміння. І давайте продовжувати підтримувати наших хлопців у збірній!" – написав Ярмолюк.

Нагадаємо, 16 вересня була опублікована заявка збірної України на вереснево-жовтневі матчі Ліги націй-2026/27, Ярмолюка в ній не опинилося.

Згодом головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера пояснив відсутність Єгора. У футболці головної команди країни Ярмолюк вже провів 9 ігор.

Цікаво, що 22-річний півзахисник взяв участь у крайньому поєдинку Брентфорда проти Челсі (перемога 3:0). Для нього цей матч став 100-м в АПЛ та 7-м у поточному сезоні першості 2026/27 (2 асисти).

Додамо, що збірна України 25 вересня стартує у новому розіграші Ліги націй-2026/27. "Синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Угорщини (старт гри о 21:45 за київським часом).