Виключно за спортивним принципом: Вантух оцінив шанси потрапити у збірну на тлі кадрових втрат

Лівий захисник львівських Карпат Роман Вантух розповів, що він задоволений своїм потраплянням до резервного списку збірної України на стартові матчі у Лізі націй-2026/27.

Його слова передає Український футбол.

Один із лідерів "зелено-білих" запевнив, що хоче потрапити до основного списку "синьо-жовтих" лише за спортивним принципом, а не лише шляхом регулярних кадрових втрат.

"Як ми бачимо, зараз у багатьох хлопців травми, тому гравців із резервного списку постійно довикликають. Звісно, я задоволений, і мені дуже приємно усвідомлювати, що я перебуваю десь поруч із головною командою. Чи вірю у виклик уже зараз? Головне, щоб ніхто більше не травмувався. Я нікому цього не бажаю. Хочу потрапити до збірної виключно за спортивним принципом. Продовжуватиму старанно працювати й сподіваюся, що колись мій шанс з'явиться", – зазначив Вантух.

У новому сезоні-2026/27 Роман вже відзначився 2 голами та 2 асистами у 9-ти іграх за "левів".

28-річний футболіст не став розкидатися думками про найближчий матч України проти Угорщини та прогнозувати підсумкове місце команди Андреа Мальдери у групі F.

"Знаєте, я не прихильник подібних прогнозів, адже футбол – річ абсолютно непередбачувана, тим паче на рівні збірних, де кожен суперник максимально мотивований. Просто буду від усього серця підтримувати нашу головну команду", – сказав захисник Карпат.

Нагадаємо, що Вантух став єдиним гравцем львівського клубу, якого викликали хоча б у резервний список "синьо-жовтих". Відомий тренер Олег Федорчук раніше зазначав, що тренерський штаб збірної України міг також викликати когось із Карпат, які добре стартували у новому сезоні-2026/27.

Попереду у команди Мальдери зустріч проти Угорщини, яка розпочнеться 25 вересня о 21:45 (за київським часом). Також українська збірна зіграє проти Грузії (28 вересня), Північної Ірландії (2 жовтня) та друга зустріч із угорцями (5 жовтня).

Додамо, що у першочерговій заявці синьо-жовтого колективу вже відбулося декілька змін.