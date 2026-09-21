Один з лідерів збірної Угорщини пропустить матч з Україною

Півзахисник Галатасарая та збірної Угорщини Роланд Шаллаї не зіграє проти України в матчі Ліги націй через травму.

За інформацією Nemzeti Sport, у 29-річного футболіста діагностували розрив м'яза стегна.

Спочатку угорське видання повідомило про необхідність операції, однак згодом представники найближчого оточення гравця спростували цю інформацію.

Шаллаї вже проходить лікування. Очікується, що його відновлення триватиме приблизно місяць.

Через пошкодження футболіст Галатасарая не приєднається до збірної Угорщини, яка 25 вересня прийматиме Україну на Пушкаш-Арені в Будапешті. Також до складу угорців через травму не прибуде півзахисник Вест Бромвіча Каллум Стайлз.

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі викликав замість них Жолта Надя з Академії Пушкаша та Мілана Тота з Вашаша.

Як відомо, Україна також понесла кадрові втрати. Зокрема, через травми у найближчих матчах команді не допоможуть Артем Степанов, Артем Довбик та Олександр Андрієвський.