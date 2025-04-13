Вболівальники Атлетико подадуть до суду на УЄФА через пенальті Альвареса в Лізі чемпіонів

Група активних вболівальників мадридського Атлетико вирішила подати до суду на УЄФА через скасування реалізованого пенальті Хуліана Альвареса після матчу з Реалом.

Про це повідомляє ESPN.

Вболівальницькі групи "Senado Atletico", "Los 50" та Señales de Humo" повідомили, що подадуть спільний позов проти союзу.

За повідомленням фанатів, на першому етапі своєї боротьби вони мають намір залучити до справи відомих адвокатів та розробити робочу групу, яка керуватиме процесом.

Нагадаємо, у серії післяматчевих пенальті арбітри VAR скасували результативний удар Альвареса з "позначки" через подвійний дотик.

Після цього розгорівся скандал, в результаті якого УЄФА підтримав рішення арбітрів, але заявив, що планує обговорити зміни в правилах виконання пенальті з ФІФА та IFAB.

Раніше сам форвард висловився про суперечливе рішення арбітрів.