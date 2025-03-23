Альварес – про пенальті у грі з Реалом: Передивився відео тисячі разів – я не відчув другого дотику

Форвард Атлетико Хуліан Альварес продовжив рефлексувати щодо відміни його реалізованого пенальті у серії з Реалом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова 25-річного аргентинця наводить іспанське видання Sport.

Судді на VAR відмінили результативний удар футболіста з "позначки" через подвійний дотик. Після цього розгорівся скандал, в результаті якого УЄФА підтримав рішення арбітрів, але заявив, що планує обговорити зміни в правилах виконання пенальті з ФІФА та IFAB.

З того моменту пройшло майже два тижні, але Альварес продовжує говорити на цю тему. Він запевнив, що навіть якщо зайвий дотик і був, він не відчув його.

"Я дивився цей момент тисячу разів, скрізь є відео. Правда в тому, що я не відчув дотику. Якщо було два дотики, то контакт мінімальний і його дуже важко сприйняти. Я думаю, що правило має бути трохи чіткішим, тому що я не намагаюся отримати будь-яку перевагу. Якщо воротар виходить за межі своєї лінії, коли він робить сейв, пенальті перебивається. У моєму випадку я не намагався отримати якусь перевагу. Шкода, що так сталося", – сказав Альварес.

У нинішньому сезоні Хуліан Альварес зіграв у 44 матчах Атлетико цього сезону, в яких він відзначився 23 голами та 5 результативними передачами.

Раніше стало відомо, чому голкіпер Реала Тібо Куртуа не вийшов у стартовому складі Бельгії на матч з Україною в плейоф Ліги націй.