Зірка МанСіті очікує фінального рішення Барселони щодо можливого трансферу

Софія Кулай — 1 травня 2026, 11:55
Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва чекає фінального рішення Барселони щодо можливого трансферу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Португалець визначився із клубом, у якому хоче продовжити свою кар'єру. Попри це туринський Ювентус продовжує боротьбу за гравця, який по закінченні поточного сезону-2025/26 покине "містян".

Також раніше була інформація, що Сілва визначиться зі своєю новою командою після чемпіонату світу-2026. До нього теж проявляють інтерес команди з Саудівської Аравії, МЛС та Туреччини.

Нагадаємо, що Сілва виступає за МанСіті з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "містян" 454 матчі, у яких забив 76 голів та віддав 77 асистів, та завоював 18 трофеїв.

У поточному сезоні-2025/26 31-річний португальський гравець взяв участь у 47 поєдинках за Манчестер Сіті (3 м'ячі та 5 гольових передач).

Головний тренер МанСіті Жузеп Гвардіола вже коментував відхід Сілви з команди. Сам зірковий футболіст також перервав мовчання та вперше висловився про прощання з "містянами".

У своєму останньому сезоні за манчестерський клуб Бернарду претендує ще на два титули – чемпіонство АПЛ та Кубок Англії, де у фіналі Сіті зіграє проти Челсі (16 травня).

Барселона Бернарду Сілва Манчестер Сіті

