Зірка МанСіті очікує фінального рішення Барселони щодо можливого трансферу

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва чекає фінального рішення Барселони щодо можливого трансферу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Португалець визначився із клубом, у якому хоче продовжити свою кар'єру. Попри це туринський Ювентус продовжує боротьбу за гравця, який по закінченні поточного сезону-2025/26 покине "містян".

Також раніше була інформація, що Сілва визначиться зі своєю новою командою після чемпіонату світу-2026. До нього теж проявляють інтерес команди з Саудівської Аравії, МЛС та Туреччини.

Нагадаємо, що Сілва виступає за МанСіті з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "містян" 454 матчі, у яких забив 76 голів та віддав 77 асистів, та завоював 18 трофеїв.

У поточному сезоні-2025/26 31-річний португальський гравець взяв участь у 47 поєдинках за Манчестер Сіті (3 м'ячі та 5 гольових передач).

Головний тренер МанСіті Жузеп Гвардіола вже коментував відхід Сілви з команди. Сам зірковий футболіст також перервав мовчання та вперше висловився про прощання з "містянами".

У своєму останньому сезоні за манчестерський клуб Бернарду претендує ще на два титули – чемпіонство АПЛ та Кубок Англії, де у фіналі Сіті зіграє проти Челсі (16 травня).