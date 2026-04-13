Бернарду Сілва встановив рекорд АПЛ серед португальців

Олег Дідух — 13 квітня 2026, 13:29
Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва встановив новий рекорд АПЛ серед португальських футболістів.

Про це повідомляє пресслужба Манчестер Сіті.

Напередодні команда Жузепа Гвардіоли в матчі 32 туру АПЛ на виїзді обіграла Челсі з рахунком 3:0. Для Бернарду Сілви цей матч став 297-м у кар'єрі в АПЛ. Він став рекордсменом серед португальських футболістів за цим показником.

Попередній рекорд належав вінгеру Луїшу Боа Морте, який в 1997 – 2011 роках провів 296 матчів за Арсенал, Саутгемптон, Фулгем і Вест Гем.

Бернарду Сілва виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року. В 297 матчах у АПЛ на його рахунку 45 голів і 51 асист. Раніше повідомлялося про те, що 31-річний португалець покине Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону.

